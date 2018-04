Forskere i Storbritannien har ved et 'uheld' udviklet et mirakelmiddel mod al den plastik, der flyder verden rundt.

Det skriver CNN.

Forskere har ved et 'uheld' udviklet et enzym, der kan 'spise' plastik. Og med dette enzym, kan man bekæmpe en af verdens værste forureningsproblemer.

University of Portsmouth og US Department of Energy's National Renewable Energy Laboratory (NREL) lavede opdagelsen, da de undersøgte strukturen af et enzym, der blev fundet i et genbrugscenter for nogle år siden i Japan.

Enzymet 'Ideonella sakaiensis 201-F6' er i stand til at 'spise' 'polyethylenterephthalat', PET, der blev patenteret som en plast i 1940'erne og bruges i millioner tons plastflasker.

Målet var at studere selve enzymets struktur, men ved et uheld udviklede de noget, der var endnu bedre. Et enzym, der kan nedbryde PET-plasten.

»Vi håbede, at vi kunne lære at bestemme strukturen for at hjælpe proteinteknik, men vi endte med at gå et skridt videre og ved et uheld konstruere et enzym med forbedret ydeevne ved at nedbryde denne form for plastik,« siger NRELs hovedforsker Gregg Beckham til CNN.

Opdagelsen kan resultere i en nedbrydning af millioner af tons plastflasker, der fremstilles af PET-plast. Enzymet kan også nedbryde en biobaseret erstatning for PET-plast, der også er kendt som ølflasker, kaldet polyethylene furandicarboxylate, PEF.

PEF-plasten er biobaseret, men det er ikke biologisk nedbrydeligt, og vil stadig komme til at ende som affald i lossepladser og i havene. Det skriver NREL i en rapport på sin hjemmeside.

»Selvom forbedringen er beskeden, tyder denne uventede opdagelse på, at der er plads til yderligere at forbedre disse enzymer, der flytter os tættere på en genbrugsopløsning til det stadig voksende bjerg af kasseret plast,« sagde Professor John McGeehan, chef for skolen for instituttet for biologisk og biomedicinsk teknologi i Portsmouth i Storbritannien, ifølge rapporten.