Verdenssamfundet holder vejret og venter med bekymring på, hvad den amerikanske præsident, Donald Trump, vil melde ud lørdag efter et topmøde i Argentina.

»Resten af verden beder til, at der opnås et kompromis, for vi er inde i en konfliktspiral. Alles bekymring går på verdensøkonomiens stabilitet,« siger lektor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Jens Ladefoged Mortensen.

Sammen med verdens 19 største økonomier samt EU befinder Trump sig fredag og lørdag i Buenos Aires til G20-topmøde.

Foruden krisen mellem Rusland og Ukraine og den saudiske kronprins Mohammed bin Salmans påståede rolle i drabet på journalisten Jamal Khashoggi, er der særligt ét emne, der optager dagsordenen.

Præsident Donald J. Trump ses her fredag efter sin ankomst til G20-topmødet. Foto: JUAN IGNACIO RONCORONI Vis mere Præsident Donald J. Trump ses her fredag efter sin ankomst til G20-topmødet. Foto: JUAN IGNACIO RONCORONI

»Det helt store emne under G20 er handelskrigen mellem Kina og USA, der er eskaleret siden i sommer, hvor USA indførte straftold på al kinesisk import til USA, hvilket Kina så har gengældt. Det er en handelskrig, som vi ikke har set i årtier,« siger Jens Ladefoged Mortensen og forklarer, hvor meget der er på spil.

Hvis ikke de to lande indgår et kompromis, hvor tolden sænkes eller fjernes, kan situationen at gå den modsatte vej. Til gavn for ingen men til skade for alle.

For selvom handelskrigen allerede har kostet på væksten i mange lande, har Trump truet med at fordoble straftolden i det nye år fra 250 til 500 milliarder dollar.

Den udmelding kunne meget vel komme på Trumps yndlings-medie, Twitter.

Det var her, at præsidenten annoncerede, at han alligevel ikke støtter indholdet i det slutkommuniké, der ellers blev resultatet af G7-topmødet i Canada i juni.

»Det værste, der kan ske, er et tweet fra Trump på vej ind i sit fly, hvor han fortæller, at han fordobler tolden på kinesiske varer, fordi der i hans øjne ikke er kommet indrømmelser fra kineserne,« siger Jens Ladefoged Mortensen og fortsætter:

»Markedet og andre regeringer er bange, for det er ikke lige det her, verdensøkonomien har brug for lige nu (hvor konsekvenserne af Brexit fortsat står uklart, red). Man frygter, at sprogbrugen og retorikken er blevet så hård, at det hele eksploderer.«

Ifølge Bloomberg News har Donald Trump netop antydet, at en aftale med Kina kan være på trapperne.

Kinas præsident Xi Jinping ankommer her til Argentina sammen med sin kone Peng Liyuan. Foto: JUAN MABROMATA Vis mere Kinas præsident Xi Jinping ankommer her til Argentina sammen med sin kone Peng Liyuan. Foto: JUAN MABROMATA

Dog synes han samtidig at sige det stik modsatte.

»Jeg tror, at vi er meget tæt på at gøre noget med Kina, men jeg ved ikke, om jeg ønsker at gøre det, fordi lige nu flyder der milliarder og milliarder af dollar ind i USA i kraft af told og skat.«

En manglende handelsaftale kan også ramme dansk økonomi. Ifølge Jens Ladefoged Mortensen kan der ske en afsmitning, hvor danske selskaber oplever mindre pengestrømme, der rammer omsætningen. Det kan føre til, at der må skæres i antallet af ansatte for at holde en positiv drift.

»For den amerikanske forbruger bliver en vaskemaskine måske tyve procent dyrere. Vi i Danmark er ikke omfattet af det her direkte. Men vi har en masse virksomheder, der beskæftiger sig med eksempelvis shipping eller maskinindustri, som kan mærke, at indtjeningen falder.«