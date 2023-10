Israels myndigheder prøver lige nu at minde om, at den militære offensiv i Gaza er en reaktion på terror.

Det siger militæranalytiker ved Forsvarsakadamiet, Jeanette Serritzlev, efter Israels præsident mandag har delt grufulde detaljer om et gidsel, som blev kidnappet af Hamas den 7. oktober under angrebet på Israel.

Præsidenten hævder offentligt, at den nu afdøde 22-årige tysk-israeler Shani Louk blev halshugget af terrorgruppen.

»De har fundet hendes kranie,« lød det fra præsidenten.

»Det betyder, at disse barbariske, sadistiske dyr simpelthen huggede hovedet af hende.«

»Når præsidenten deler sådanne informationer,« siger Serritzlev, der har informationskrig som særligt fagområde, »taler det ind i andre indsatser, landet har gjort for at minde om Hamas' terrorangreb den 7. oktober.«

»Israel står i en situation, hvor man både skal reagere på et terrorangreb og samtidig forsvare sine handlinger.«

At man deler detaljer om den halshuggede kvinde er et udtryk for det, mener hun.

Serritzlev bemærker, at kvinden, der angiveligt er blevet halshugget, er den samme kvinde, som umiddelbart efter terrorangrebet på Israel blev set i »grufulde billeder« ligge bevidstløs på ladet af en firhjulstrækker med triumferende Hamas-soldater siddende på sin halvnøgne krop.

»Dermed blev hun også et symbol på de terrorhandlinger, der blev udført den dag. Endelig var hun med sin tysk-israelske baggrund også et billede på, at konflikten rækker ud over Israel og Gaza.«

Det anslås, at 1400 mennesker blev dræbt, da Hamas brød ind i Israel den 7. oktober. Israel har besvaret med massive bombardementer af Gaza og en igangværende landinvasion. Israels offensiv anslås af sundhedsmyndighederne i Gaza at have kostet over 8000 mennesker livet, skriver Al Jazeera.

Ifølge Israels militær blev 239 mennesker taget som gidsler af Hamas den 7. oktober.