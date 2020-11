Coronavirussen har sendt rejse- og turistbranchen i knæ siden foråret og mange rejseselskaber og touristmål er i alvorlige økonomiske probler verden over. Bortset fra et lille sted i Oceanien.

Det er nemlig tale om den lille øgruppe øst for New Zealand, der hedder Chatham Islands.

Det skriver CNN.

Der er ikke mange, der har hørt om den lille New Zealandske øgruppe, som ligger en to timers flyvetur fra hovedøerner og dermed tæt på den internationale datolinje.

Har du været ude og rejse under corona?

For med strenge corona-restriktioner lagt ned over New Zealand – der blandt andet bød på lukkede ydre grænser, hvor man blev frarådt til ikke at rejse ud af landet – så blev Chatham Islands løsningen for mange New Zealændere.

Så cirka 800 kilometer øst for New Zealand blev øgruppen til et nyt rejsemål for New Zealændere, som trænger til en pause fra det hele.

Normalt oplever øgruppen 2000 årlige tourister opmod deres 700 indbyggere.

»Det hele skete meget hurtigt. Det er lidt dyrere at komme herud end andre steder, så vi ser ikke så mange unge mennesker, der leder efter en billig rejse, da vi heller ikke har store badebyer,« fortæller Jackie Gurden, som er øens tourismemanager.

Før hun var øens tourismemanager var hun sat i spidsen for at forbedre gæstfriheds-mulighederne på øen. Selvom ingen kunne have forudset, hvor hurtigt efterspørgslen kom. Heldigvis for Jackie Gurden så kom der en tourisme-hjemmeside og brouchure i tide.