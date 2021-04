Kun en enkelt republikaner stemte for Vanita Gupta, der har modtaget hård kritik under sin godkendelsesproces.

Et splittet amerikansk Senat har onsdag godkendt Vanita Gupta som landets nye vicejustitsminister under præsident Joe Biden.

Dermed kommer Gupta, som er datter af indiske migranter, til at stå i spidsen for ministeriets fornyede indsats mod systemisk racisme inden for politiet.

Vanita Gupta blev godkendt med et snævert flertal på 51-49. Kun en enkelt republikaner - Lisa Murkowski fra delstaten Alaska - stemte for.

Murkowski forklarer, at hun føler, at Gupta er personligt engageret i at bekæmpe uretfærdighed.

- Jeg har set på, hvad hun tidligere har opnået, og jeg har haft en god, lang drøftelse med hende. Jeg er imponeret over ikke alene hendes professionelle kvalifikationer, men også over den lidenskab hun har for sit arbejde, siger Lisa Murkowski.

46-årige Vanita Gupta har været igennem en udfordrende godkendelsesproces, hvor hun har været under angreb fra højreorienterede grupper og republikanere i Senatet.

De har blandt andet kritiseret hende for tidligere udtalelser på sociale medier og hendes aktiebeholdning i et selskab, der beskyldes for at sælge en ingrediens, der bruges til fremstilling af heroin i Mexico.

- Denne nominering har afsløret et langt spor af radikale påstande og hurtige indrømmelser, siger den republikanske leder i Senatet, Mitch McConnell.

Som vicejustitsminister kommer Vanita Gupta til at spille en afgørende rolle i tilsynet med ministeriets borgerrettighedsarbejde, herunder en undersøgelse af politiet i Minneapolis.

USA's justitsminister, Merrick Garland, meddelte tidligere onsdag, at han vil iværksætte en undersøgelse af Minneapolis' politi i kølvandet på drabet på George Floyd.

Udmeldingen fra justitsministeren kom, dagen efter at den tidligere politibetjent Derek Chauvin blev dømt for drab på den sorte amerikaner.

Chauvin var ansat hos politiet i Minneapolis i delstaten Minnesota, da han tog livet af Floyd under en anholdelse sidste år.

