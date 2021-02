En helt almindelig arbejdsdag er endt fatalt for en 44-årig dyrepasser i Nordspanien.

I onsdags var Joaquin Gutierrez Arnaiz mødt på arbejde i Cabarceno Natural Park ganske i Cantabria, som han plejer – men pludseligt udviklede situationen sig, skriver CNN.

Mens han var i færd med at rengøre elefanternes udendørsområde, blev han angrebet af parkens østafrikanske hunelefant på 4,4 ton.

Elefanten ramte Joaquin Gutierrez Arnaizmed med ét slag, der var så kraftigt, at han blev kastet tilbage mod muren.

»Vi taler om dybt uforudsigelige dyr. Styrken af slaget var så ekstremt og på et niveau, som ingen af os ville kunne overleve,« fortæller Francisco Javier Lopez Marcano, der er Cantabrias turistminister.

Han mener, der var tale blev udvist mangel på forsigtighed i situationen, og at ulykken er forårsaget af, at den 44-årige dyrepasser stolede for meget på elefanten.

De lokale myndigheder er i gang med at undersøge sagen. Foruden formentlig at være gravid, så var elefanten også i behandling for en fodinfektion.

Ifølge de regionale myndigheder i Cantabria er det den første ulykke med dødelig udgang, der har fundet sted i parkens 30 år lange historie.