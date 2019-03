I dag får kvinder 21 procent rabat på billetten i Berlins busser og U- og S-Bahn.

Og det er der en helt særlig grund til.

Kvinder tjener i gennemsnit 21 procent mindre end mænd i Tyskland - og det svarer til, at de tyske kvinder skulle arbejder gratis frem til netop 18. marts hvert år, hvis de resten af året tjente det samme som deres mandlige kolleger.

'De fleste mænd vil ikke blot forstå denne aktion, men også bakke den op. Denne lille solidaritetsgestus er ingenting sammenlignet med, hvad kvinder nægtes i indtægt hvert år,' skriver Berlins trafikselskab BVG på sin kampagneside.

Så netop i dag er en såkaldt 'Frauenticket' (kvindebillet) til salg for 5,50 euro, hvor mændene skal betale den almindelig takst på syv euro. Skulle hankønsvæsener øjne muligheden for at spare lidt på rejsen og købe en kvindebillet i automaten, så er det næppe en god idé.

Trafikselskabet BVG oplyser således, at mænd, der bliver snuppet med en kvindebillet af kontrollørerne, vil få den samme bøde, som folk uden billet.

Tiltaget bliver rost af mange på de sociale medier, men ikke alle udviser den forståelse, som trafikselskabet appellerer til, skriver The Guardian.

En mandlig twitter-bruger opfordrer ligefrem sine kønsfæller til at købe kvindebilletterne og anlægge sager om diskrimination, hvis de får bøder af kontrollørerne.

'Skal kvinder så stå af toget fem stop tidligere, fordi de i gennemsnit lever fem år længere end mænd?', spørger en anden.

Trafikselskabets talskvinde siger til The Guardian, at man havde forventet en modreaktion.

»Vi vidste, at vi ville få hård kritik for det her. Selvfølgelig vil prisforskellen føles uretfærdig. Men det er netop pointen: blot en dag vil vi gøre den store lønforskel mærkbar i billetform. Det er, hvad kvinder er ude for hver dag,« siger talskvinden Petra Nelken.

Tyskland er et af de lande i Europa, hvor lønforskellen mellem mænd og kvinder er størst. Til sammenligning tjener danske kvinder i gennemsnit 15 procent mindre end danske mænd ifølge Jyllands-Posten.