Timerne omkring den 24. februar 2022 er nogle, der aldrig kommer til at forlade hendes hukommelse.

Rusland havde lige invaderet hendes hjemland. Og så meldte et stort spørgsmål sig for Ukraines førstedame. Hvordan skulle hun fortælle sine børn om katastrofen.

Børnene er altid blandt de første ofre, når en krig bryder ud.

Få steder har det været så tydeligt, som i Ukraine efter den russiske invasion.

B.T. mødte den ukrainske præsidentfrue tirsdag.

Mange børn er flygtet ud af landet med deres mor eller en bedsteforældre.

For dem, der er blevet tilbage, er hverdagen nu fyldt med luftalarmer og truslen om russiske droner og missiler.

Derfor er der nu et stort arbejde for at redde en hel generation i Ukraine, fortæller den ukrainske førstedame, Olena Zelenska, i et interview med B.T. og Berlingske på et hotel i København tirsdag.

»Vi gør alt, vi kan, for ikke at miste en hel generation af børn. Børn er mentalt bedre til at vænne sig til forskellige forhold. Men vi ønsker ikke, at vores børn skal blive børn af krig,« siger Olena Zelenska.

I Ukraine er børn i skoler og børnehaver gennem to år med russiske bombe-, drone- og missilangreb blevet trænet i, hvad de skal gøre, hvis en luftalarm pludselig lyder.

Mange børn har overnattet i beskyttelsesrum eller i Kyivs metro, mens russiske angreb er regnet ned over landet.

I Ukraine er man klar over, hvad det kan gøre ved et barnesind. Og derfor har det en høj prioritet.

»Vi er i stigende grad begyndt at arbejde med psykisk støtte i skolerne, så lærerne på skolerne også har en viden om, hvordan de kan yde støtte,« siger Olena Zelenska.

Olena Zelenska, Ukraines førstefrue. Arkivfoto.

»Vi er bekymrede for de børn, hvor krig er blevet normalt. Der er eksempelvis børn, som er tre år gamle, som forstår en smule, men ikke kan huske, hvordan det var før krigen. For dem er luftalarmerne blevet normalt. Og vi ønsker ikke, det skal blive normalt for nogen børn,« siger hun.

De overvejelser, som mange ukrainske forældre må have haft, da krigen brød ud, havde Olena Zelenska også.

Hun husker tydeligt den 24. februar 2022. Hun husker tydeligt, at hun skulle fortælle hendes og Volodymyr Zelenskyjs børn om situationen.

»Jeg er måske heldig, for mine børn er ikke så små mere, så vi oplevede det samtidig,« siger Olena Zelenska og uddyber:

»Man kan ikke lukke strømmen af information ude. Jeg kunne ikke bare tage mine børns telefoner og sige 'lad os sætte os på sofaen og se, hvad der sker'. De forstod det hele samtidig med mig.«

Det, at børnene selv kunne følge situationen på deres telefoner, føler Olena Zelenska, gjorde situationen en smule nemmere.

»Jeg var bange for … hvordan jeg skulle fortælle dem det. Men da jeg var klar til at sige noget, så vidste de allerede det hele. Det gjorde det på en måde nemmere. Men på den anden side er det, for mig som mor, en tragedie, at mine børn skal gå gennem det her.«

»Ingen af os kan forberede børn på krig,« siger Olena Zelenska.



Derfor, fortæller den ukrainske førstefrue, anser hun det for yderst vigtigt at fortælle børn sandheden.

Også om noget så grusomt og ubehageligt som krig.

»Som voksne, hvis vi føler, der bliver holdt information fra os, så begynder vi at forestille os ting. Og det er bare værre med børn, som har en meget mere livlig fantasi. Derfor kan man ikke lyve for børn. For deres fantasi kan virkelig skade dem,« siger Olena Zelenska.

Hun frygter i det hele taget, at krigen i hjemlandet kan sætte sig i hele den ukrainske nation.

Og derfor kigger man nu mod andre, tidligere krige for at finde svar og løsninger på et umuligt spørgsmål.

»Vi har set, hvordan krige har ændret generationer. Adskillige generationer efter 2. verdenskrig. Hvordan synet på verden ændrede sig i vores forældre, i vores bedsteforældre. Vi så det med krigen på Balkan, som stadig har alvorlige konsekvenser,« siger Olena Zelenska.

»For at undgå de konsekvenser, så skal vi gøre det rigtige. Vi skal finde sammen igen, vi skal forstå hinanden igen, tilgive og lære at leve sammen igen,« siger hun.