»Det er utroligt.«

Sådan siger arkæolog Stéphen Rostain om det fund, han og hans kolleger har gjort dybt inde i Amazonas.

Godt gemt i regnskoven har forskerne afsløret resterne af en by, som for mere end to tusind år siden husede mindst 10.000 mennesker.

Flere internationale medier – blandt andre The Guardian og BBC skriver om resultaterne af udgravningerne, som er omtalt i det videnskabelige tidsskrift Science.

Archaeology



Using Lidar technology, archaeologists have uncovered a cluster of lost cities in the Amazon rainforest that was home to at least 10,000 Upano farmers about 2,000 years ago. Earthen mounds and buried roads was first noticed by archaeologist Stéphen Rostain. pic.twitter.com/4KLu0DhRYv — Grouse Beater (@Grouse_Beater) January 11, 2024

Mens det romerske imperium herskede i Europa, boede mennesker i det fjerntliggende Upano-område i det østlige Ecuador, hvor de dyrkede jorden.

Udgravningerne viser, at huse og pladser i byen var forbundet af et forbløffende netværk af veje og kanaler.

Byen lå i skyggen af en vulkan, så både har gjort jorden perfekt til landbrug, men samtidig også kan være svaret på, at byen uddøde.

Den franske professor Stéphen Rostain har stået i spidsen for projektet. Han forklarer, at fundet af byen er banebrydende.

A dense system of pre-Hispanic urban centers, characterized by constructed platforms and plazas and connected by large, straight roads, has been discovered in the upper Amazon.



Learn more in the latest issue of Science: https://t.co/TrQ3NDDLnc pic.twitter.com/0s0mJZKU4A — Science Magazine (@ScienceMagazine) January 11, 2024

Livet på det sydamerikanske højland er veldokumenterer blandt andet takket være Machu Picchu i Peru, men hidtil har man troet, at fortidsfolkene i Amazonas kun levede som nomader.

»Dette viser, at vi er nødt til at ændre vores opfattelse af, hvad kultur og civilisation er,« siger han.

Og hans kollega, Antoine Dorison, tilføjer:

»Det her forandrer den måde, vi ser på kulturer i Amazonas. De fleste forestiller sig små grupper, højst sandsynligt nøgne, som levede i hytter og ryddede jord. Det her viser forhistoriske mennesker, som levede i komplicerede urbane samfund.«