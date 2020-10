Hver eneste dag sætter lande verden over nye triste smitterekorder. Rekorder, der får statsledere til at lukke fodboldstadioner, restauranter og indføre strenge forsamlingsforbud.

Men et land holder stædigt smitten nede – og samfundet åbent.

I Sydkorea kan indbyggerne gå ud og spise om aftenen, bagefter kan de stå arm i arm og synge på en karaokebar, og så kan de tage på natklub og danse med fremmede hele natten.

Ligesom Danmark og Europa blev landet ramt hårdt af coronavirus i det tidlige forår, men Sydkorea har haft et afgørende våben i kamp mod virussen. Et våben, der ser ud til at virke.

I Europa reduceres antallet af mennesker, som må forsamles, mere og mere, men i Sydkorea kan man stadig holde bryllupper og fester.

Mandag 26. oktober blev der fundet 88 smittede med coronavirus blandt Sydkoreas knap 52 millioner indbyggere.

Smitten har været lav og stabil siden marts med undtagelse af en kort opblomstring i august, hvor der en dag blev registreret 441 smittetilfælde, herefter knækkede kurven igen.

Og selv om Sydkorea er omkring otte gange større end Danmark, har landet kun registreret 461 dødsfald med covid-19. 248 færre end Danmark.

Landet er det gode eksempel, som eksperter og WHO fremhæver som løsningen på, hvordan man holder virus i skak uden at lukke samfundet ned.

Men Sydkoreas supervåben mod coronavirus kommer ikke uden en pris.

Fra de første positive test begyndte at blive registreret i januar, iværksatte Sydkorea en omfattende og aggressiv test- og opsporingsstrategi.

En strategi, der er båret af teknologi, men også af en forståelse blandt landets indbyggere om, at staten må overvåge hver en bevægelse. Hver en transaktion og hvert et møde. For det fælles bedste.

Når en indbygger i Sydkorea bliver konstateret positiv, bruger sundhedsmyndighederne et automatisk system kaldet 'Epidemic Investigation Support System', der i løbet af få minutter bruger den smittedes kreditkortoplysninger, telefondata og videoovervågning i samfundet til at kortlægge, hvor han eller hun har befundet sig.

Natklubben på billedet har haft besøg af en coronapositiv gæst og er derfor lukket ned, men generelt holder bylivet åbent i Sydkorea.

Detaljerne bliver uploadet til en officiel hjemmeside for det relevante distrikt, hvor man kan se præcis, hvor den smittede har befundet sig og hvornår. Informationen bliver sendt ud til befolkningen i en alarmbesked, så borgere selv kan tjekke, om de har været i nærheden.

Mange indbyggere i landet har derudover yderligere teknologi i form af en app, der sender en advarsel, hvis man kommer i nærheden af et område, hvor der for nylig er blevet konstateret smitte.

Smittede sydkoreanerne, der er i høj risiko for at blive alvorligt syge af coronavirus, bliver indlagt på hospitalet. Patienter med moderate symptomer bliver isoleret i særlige faciliteter, hvor de bliver observeret og kan få behandling, hvis det er nødvendigt.

Når de er blevet testet negativ for covid-19 to gange i træk, kan de komme hjem.

Smittede med meget milde symptomer og nære kontakter, der ikke bor sammen med nogen, der har underliggende sygdomme og dermed er i risiko for at blive alvorligt syge, kan blive hjemme.

De skal isolere sig selv i 14 dage og tage deres temperatur dagligt. De bliver to gange hver dag ringet op af myndighedernes smitteopsporingsteam, der spørger ind til symptomer og sikrer sig, at de ikke bryder karantænen.

Og så er de personer, der er i karantæne derhjemme, pålagt at downloade en app, som advarer myndighederne, hvis de bryder karantænen.

Bøden for at gøre det er på knap 16.000 danske kroner.

Ville du lade myndighederne overvåge dig, hvis det var ensbetydende med, det kunne hjælpe dem med at bekæmpe coronavirus?

Men selv om indgrebene i den personlige frihed kan virke voldsomme, mener mange sydkoreanere, at det er en rimelig pris at betale for at holde coronavirussen nede og samfundet åbent.

»I mange andre lande har der været lockdowns, hvor regeringen og politiet befaler dig at blive hjemme. Det kan også ses som en krænkelse af den personlige frihed,« siger en sydkoreansk arrangør af musikfestivaler, When Yi Soo Jeong, til sundhedssitet MedScape.

En meningsmåling fra marts viste, at 78 procent af sydkoreanerne støttede myndighedernes omfattende test- og opsporingsstrategi, skriver Medscape.