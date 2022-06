Lyt til artiklen

23 ulovlige våben, heriblandt et maskingevær, og godt 120.000 patroner.

Det var, hvad det franske politi fandt, da de ransagede en nynazistiske bande i Frankrig.

Den franske efterretningstjeneste vurderer, at mændene i banden forsøge at finde jøder, som de kunne angribe under en fodboldkamp i Strabourg i Frankrig. Det skriver BBC.

Der er tale om fire mænd i alderen 45 til 53 år. De blev anholdt i Mulhouse, der ligger i den østlige del af Frankrig.

Anklageren i sagen, Edwige Roux-Morizot, beskriver mændene som »meget godt integreret« i samfundet i Mulhouse. Men det, der var skjult i hjemmene hos mændene, var en anden sag.

Udover våben fandt politiet også ekstremistisk og antisemitisk litteratur. Og det er ikke første gang, at Frankrig kæmper med antisemitisme.

Frankrigs præsident Emmanuel Macron har gentagne gange sagt, at nye foranstaltninger skal bekæmpe antisemitisme.

»Antisemitisme - og jeg vil sige det højt og klart - er ikke kun et problem for jøder. Nej, der er først og fremmest et problem for alle mulige andre,« sagde Emmanuel Macron til 75-året for befrielsen af kz-lejren Auschwitz.

De mistænkte er blevet sigtet for våbenhandel og risikerer op til 10 års fængsel.