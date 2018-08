I Iran har et jordskælv på 6,1 ramt et område, som også sidste år blev ramt af dødelige rystelser.

Teheran. Et kraftigt jordskælv har tidligt søndag rystet det nordvestlige Iran, hvor en person har mistet livet og mindst 58 er såret.

Det skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim ifølge Reuters.

Ifølge Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) er jordskælvet målt til en beregnet størrelse på 6,1.

Jordskælvets epicentrum ramte 26 kilometer sydvest for byen Javanrud i provinsen Kermanshah, vurderer instituttet.

Det er ikke langt fra grænsen til Irak, og rystelserne kunne mærkes helt ovre i den irakiske hovedstad, Bagdad.

Efter det voldsomme jordskælv fulgte også to efterskælv, der blev målt til 3,0.

En 70-årig mand mistede livet under jordskælvet. Ifølge det lokale universitetshospital skal manden have fået et hjerteanfald, som blev fremprovokeret af rystelserne.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Derudover er 58 personer blevet såret i en række forskellige byer i det nordvestlige Iran. Hovedparten af de sårede er dog i byen Javanrud.

Ifølge lokale journalister er der blevet oprettet et krisecenter i Javanrud, hvorfra redningsarbejdet bliver koordineret, skriver AFP.

Tv-billeder viser sårede, der bliver fragtet til nærliggende hospitaler, ligesom man kan se mindre ødelæggelser i byen. Der er ikke umiddelbart meldinger om større materielle skader efter jordskælvet.

Iran er geografisk placeret over to tektoniske plader. Derfor oplever iranerne ofte seismisk aktivitet i området.

Byen Javanrud blev også ramt af et voldsomt jordskælv i november sidste år, hvor mindst 530 personer mistede livet.

/ritzau/