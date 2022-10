Lyt til artiklen

Presset stiger mod den britiske premierminister, Liz Truss, efter det nu tredje konservative parlamentsmedlem offentligt har bedt hende om at gå af.

»Det store spørgsmål er efterhånden snarere 'hvornår' end 'om' eller 'hvis',« fortæller Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent.

Han sammenligner situationen med det billedesprog, De Konservative, bruger mod hende.

»De taler om hende som en såret sæl omgivet af sultne spækhuggere. Det er ikke sjovt at være den sæl, og det er utvivlsomt heller ikke sjovt at være Liz Truss lige nu,« slår han fast.

Ifølge Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, er Liz Truss' dage talte som britisk premierminister. Foto: POOL

Ifølge Illeborg har hun spillet alle de kort, hun kan. Hun fyrede fredag sin finansminister og har lavet to kovendinger i sin egen politik. Hun kan derfor ikke gøre mere. Enten kan hun selv gå eller blive tvunget ud.

»På en eller anden måde har jeg sympati for hende. Hun er jo kommet ind på et løfte om skattelettelser og at være modig. Det har hun været. Er det musikalsk eller umusikalsk, den måde hun har gjort det på, det kan man diskutere,« fortæller han og fortsætter:

»Men det kan ikke komme som et chok for De Konservative, at det var det, hun ville.«

Meget tyder på et parti i »borgerkrig,« hvor alle løber hovedløse rundt, fortæller Illeborg. Og ifølge ham kan et såkaldt »kongemord« allerede ske mandag.

Og der er særligt én ting, der kan være afgørende for udfaldet, hvis man spørger Illeborg. Nemlig markederne.

»Da hun fyrede sin finansminister og lavede endnu en kovending, gjorde hun det for at få markenderne til at falde til ro. Men de faldt ikke rigtigt til ro, selvom det var det, man regnede med. Nu har det været weekend og i morgen tidlig (mandag red.), når vi vågner, ved vi, hvordan markederne reagerer.«

Tror man på Storbritannien eller tror man ikke på dem. Det er det store spørgsmål.

»Hvis man ikke tror på dem, og pundet bliver ved med at få tæv sammen med statsobligationerne, så tror jeg ikke, hun holder særlig længe. Og der taler vi, at hun har få dage tilbage.«

»Hun sidder helt yderst på vippen, og der er lang vej at kravle tilbage igen. Det er jo helt sindssygt, fordi hun har siddet der så kort tid.«