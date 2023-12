Hunden Rose nåede kun at være hos den familie, der i marts 2017 adopterede hende, i knap et døgn.

Så forsvandt hun.

I ti dage ledte man overalt efter hende. Men hun var ingen steder at finde. Og der var ikke flere spor at følge. Man gav op.

Syv år senere og mange kilometer væk var der dog nogen, der ikke gav op.

I skovområdet ved landsbyen Crawley Down i England fik en tilfældig borger i slutningen af november nemlig øje på den sorte hund ved vejkanten, og snart vendte selvsamme tilbage med mad.

Personen fandt så ud af, at landsbyens beboere længe havde kendt til den hjemløse hund, der boede i skoven.

De fodrede den sågar af og til.

Lettere forbløffet over situationen tog personen så fat i dyrehjælpsorganisationens Lost Dog Recovery UK South, der gik ind i sagen og også snart stod tilbage med stor undren.

Efter syv år på egne fire ben er Rose atter i selskab med mennesker, der kan sørge for, hun ikke går sulten i hundekurv. Foto: Lost Dog Recovery UK South Vis mere Efter syv år på egne fire ben er Rose atter i selskab med mennesker, der kan sørge for, hun ikke går sulten i hundekurv. Foto: Lost Dog Recovery UK South

Nogle lokale fortalte, at de havde ladet hunden være, fordi den var i god form, blev fodret og var glad. Og at den i øvrigt havde rendt rundt i skoven i et årti.

Andre lokale kunne dog godt se, at der skulle gøres noget, og derfor lagde man en plan for at indfange hunden.

Man ville fodre den samme sted og samme tidspunkt over en række dage og på den måde give den en rutine. Når den var tryg ved rutinen, ville man fange den.

Hvilket man gjorde en aften i december.

»Forståeligt nok var hun chokeret og bange, men meget rolig, og hun blev med det samme taget med ind i varme og sikkerhed hos en kennel,« beretter organisationen på Facebook.

Lost Dog Recovery UK South fortæller videre, at man ikke gjorde sig de store forhåbninger om at finde en chip på hunden, og man blev derfor også noget forbavset, da man kunne konstatere, at der var tale om en 12 år gammel Patterdale terrier kaldet Rose.

Siden har man kontaktet Roses tidligere ejere, der dog ikke længere har mulighed for at tage sig af hende.

»De er overlykkelige for, at hun er i sikkerhed og uskadt og naturligvis ærgerlige over, at de ikke har mulighed for at tage hende tilbage,« fortæller Lost Dog Recovery UK South, der ikke desto mindre ytrer stor glæde over Roses redning.

Indtil videre bor Rose i en kennel i Edenbridge i Kent, men Lost Dog Recovery UK South har allerede modtaget et hav af henvendelser fra folk, der gerne vil sørge for, hun aldrig igen skal klare sig selv i en kold, våd og mørk skov.