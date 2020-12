Der er år, som har en helt særlig betydning i historien. 1945 (befrielsen), 1968 (ungdomsoprøret) og 1989 (Berlinmurens fald) for eksempel.

2020 bliver sådan et år. På under 10 måneder har vi gennemlevet en verdensomspændende pandemi med mindst 1,5 millioner døde, et surrealistisk valg i USA med en præsident, der har anfægtet den demokratiske proces, og en skilsmisse mellem Europas næststørste økonomi og EU, der var meget tæt på at ende i et farligt kaos.

Men vi er her heldigvis endnu – eller rettere, vi sidder i vores huse og lejligheder og gemmer os for hinanden, mens vi venter på, at en livgivende vaccine igen skal sætte os fri til at leve det liv, hvis frihed og privilegier, vi først rigtig satte pris på, da det blev taget fra os.

»Annus Horribilis«

Dronning Elisabeth kaldte 1992 for sit Annus Horibilis (et rædselsfuldt år) på grund af Charles' og Dianas skilsmisse, den store brand på Windsor Castle og en række kongelige skandaler. Gad vide, hvad hun vil kalde 2020? I en sjældent personlig julehilsen sagde den britiske dronning fredag:

»For mange vil denne højtid være præget af savn. Af sorg over nyligt afdøde, eller af længslen efter at kunne give sine elskede et knus eller bare et håndtryk.«

Covid-19 har testet os på en måde, som vores del af verden ikke har prøvet i generationer. Vi reagerede umiddelbart, som mennesker altid har gjort, når epidemier rammer. Vi gik i hi, for vi havde ikke andre våben.

Men selvom regningen for nedlukningerne i 2020 på verdensplan bliver nærmest ufatteligt stor – og at der må følge en naturlig og barsk diskussion om, hvorvidt det var alle de tusinder af milliarder værd, så var 2020 heldigvis også året, hvor menneskets kunnen i form af videnskaben brillerede.

På 9 måneder fik vi udviklet ikke bare én, men adskillige, virksomme vacciner, der nu giver os løfter om en nær fremtid med rejser, fester og ny nærkontakt med livet.

Farvel, og forhåbentlig ikke på gensyn

2021 må og skal blive et bedre år, end det vi forlader i næste uge. Alene det forestående farvel til Donald Trump, hvis regeringstid mest vil blive husket for dens løgne og absurditeter, skal bydes velkomment. Mange af Trumps vilde handlinger tåler næsten sammenligning med kejserne Caligula (der ville udnævne sin hest til konsul) og Nero (som ville brænde Rom ned), fordi både Trump og de dekadente romerske kejsere havde svært ved at håndtere ikke at få deres vilje.

Fire år mere med bål og brand ville have øvet uoprettelig skade på USAs renommé og vigtige, globale rolle. Trump er dog ikke ude af Det Hvide Hus endnu, og som hans niece, Mary Trump, sagde for nylig: »Det eneste, han har tilbage, er at kunne smadre ting.«

Vi må fortsat frygte, hvad 'The Donald' kan finde på, før han smides på porten.

Joe Bidens ankomst til Pennsylvania Avenue er i sig selv ikke voldsomt ophidsende, men verden har også brug for alt andet end ophidselse efter fire års feberridt med Trump. En mere anstændig og voksen amerikansk udenrigspolitik, tilbagevenden til Paris-klimaprotokollen og fornyet tro på FN og NATO kan lyde som sidegevinster, men kan vise sig afgørende for en verden, der for få måneder siden syntes på vej ud over afgrunden.

Fornuft og følelser

Og ligeså med Brexit. Den aftale, der blev indgået juleaften, er på ingen måde fantastisk. Den gør samhandel, turisme, studieophold i udlandet og en række andre mellemfolkelige områder dyrere og mere besværlige i fremtiden. Men sammenlignet med et kaotisk No Deal, er Brexit-aftalen en sejr for fornuften.

Brexit handlede altid mere om følelser end om fornuft. Det er derfor, at europæiske kommentatorer har haft så svært med at forstå Boris Johnson og co. Vi har set det igennem en økonomisk prisme, men for dem har det hele tiden handlet mere om frigørelse end om gevinst.

Nu er det endt et sted, hvor vi forhåbentlig kan eksistere som konkurrerende venner side om side. Var aftalen ikke blevet indgået, ville vi have kunnet stå overfor en absurd situation, hvor den britiske flåde aktivt forhindrede danske fiskere i at komme ind i britiske havområder, skærmydsler på den fransk/engelske grænse og ondt politisk blod, der ville have kunnet skabe ustabilitet i et i forvejen skrøbeligt EU.

Nyt år, store spørgsmål venter

2021 bliver vejen væk fra corona. I sig selv er det jo fantastisk, men forude venter en række svære dilemmaer. Det handler om vaccinationer og mulige vaccinationspas. Skal regeringer kunne kræve, at borgerne lader sig vaccinere? Må et flyselskab nægte en passager, der ikke vil lade sig vaccinere, adgang til at gå ombord?

Og hvad med massetest? Vi er først lige kommet i gang med test, der kan føre til fodboldkampe med tilskuere, festivaler og fester. Men virker det, og er vi som samfund med på at lade os alle sammen teste løbende?

Det er bare nogle af de store spørgsmål, som 2021 bringer.

En gammel engelsk talemåde lyder: May you live in interesting times. Det skal jeg da lige love for, at vi gør.