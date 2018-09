Theresa May er vant til at få kritik fra alt fra sine bestræbelser på at få en aftale om landets udmeldelse af EU over håndteringen af dødsbranden i Grenfell Tower til sine akavede danseevner. Det følger ligesom med, når man bor på den fashionable adresse i Downing Street 10.

Men et enkelt billede, som er taget på EU-ledernes uformelle topmøde i Salzburg i Østrig giver hende nu masser af opmærksomhed af den positive slags.

Theresa May skiller sig tydeligt ud fra mængden af sorte og mørkeblå jakkesæt i sin røde jakke, viser et billede, som nyhedsbureauet Reuters' fotograf Lisi Niesner har taget. Hun kigger sig tilbage, mens de mandlige regeringschefer går forbi hende. På Twitter skriver en bruger 'dagens historie i ét billede', mens en anden konstaterer, at det er mænd, der sidder på magten.

Billedet understreger det faktum, at hun - sammen med Tysklands forbundskansler Angela Merkel og regeringscheferne i Litauen, Kroatien og Estland - arbejder i en stærkt mandsdomineret verden.

Theresa May sammen med EUs øvrige stats- og regeringschefer ved et uformelt topmøde i Salzburg. Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix

På et pressemøde efter topmødet virkede Theresa May frustreret over de manglende fremkridt i Brexit-forhandlingerne.

Hun lovede, at Storbritannien - her kort før EUs deadline for forhandlingerne - kommer med et nyt forslag til, hvordan parterne skal håndtere grænsen mellem Irland, der stadig er medlem af EU, og Nordirland, der er en del af Storbritannien.

»I får det nye forslag at se, når vi fremlægger det. Jeg kan klart fastslå, hvad jeg allerede har sagt, at vi bliver nødt til at sikre, at Nordirland ikke skæres væk fra resten af Storbritannien,« sagde hun blandt andet.

Deadline for forhandlingerne er udgangen af november.

Brilliant photo here from Salzburg by REUTERS/Lisi Niesner pic.twitter.com/dPf8HgtqSo — Jon Stone (@joncstone) September 20, 2018

British Prime Minister Theresa May (C) arrives for a family picture during the European Union's (EU) Informal Heads of State Summit in Salzburg, Austria, 20 September 2018. EU countries' leaders meet on 19 and 20 September for a summit to discuss internal security measures, migration and Brexit. EPA/CHRISTIAN BRUNA Foto: CHRISTIAN BRUNA/EPA/RITZAU SCANPIX