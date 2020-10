Fredag kom det frem, at USA's præsident, Donald Trump, er testet positiv for coronavirus.

Blot et døgns tid inden deltog Trump i et af sine egne vælgermøder i Duluth, Minnesota. Her blev han filmet, mens han gjorde noget, der potentielt kan være kritisk.

I det hele taget er præsidenten blevet kritiseret for fortsat at afholde sine berømte og berygtede vælgermøder, der er blevet beskrevet som potentielle superspreder-events.

Også selvom de seneste af dem er fundet sted på flyvepladser, hvor der har været frisk luft til de mange fremmødte.

Noget, der bør formindske risikoen for spredning af coronavirus væsentligt.

Men under vælgermødet i Duluth valgte Donald Trump at gøre en ting, som siden er blevet bemærket i USA.

Præsidenten kastede kasketter ud til de mange blandt publikum.

På tidspunktet var Trump naturligvis ikke klar over, at han var smittet med coronavirus. Alligevel er præsidentens gerning blevet bemærket.

Donald Trump kaster en kasket ud til publikum ved et rally i Duluth, Minnesota, blot et døgn inden, han blev testet positiv for coronavirus. Foto: LEAH MILLIS

Blandt andet har den store amerikanske tv-station CBS News delt en video af Trump, der kaster et par kasketter ud til de vilde fans.

Selvom netop stofkasketter potentielt ikke er den mest oplagte smittespreder, så lyder anbefalingen dog, at man skal vaske tøj ved mindst 60 grader, såfremt det har været i berøring med en coronasmittet.

Blandt de mange kommentarer til CBS News' opslag med videoen af Trump på Twitter er der mange, som gør sig morsomme.

En skriver blandt andet:

Donald Trump ved vælgermødet onsdag i Duluth, Minnesota. Foto: CRAIG LASSIG

»Sagt på en anden måde, en superspreder til et superspreder-event.«

En anden har postet et billede af den velkendte røde Trump 'Maga'-kasket.

I stedet for 'Make America Great Again' lyder teksten: 'I went to a Trump rally and all I got was covid-19' - 'Jeg tog til et Trump-rally, og alt jeg fik var covid-19', på dansk.

Efter det kom frem, at Donald Trump var smittet med coronavirus, har man fra hans kampagnes side besluttet at aflyse eller udskyde alle allerede planlagte vælgermøder. Nogle vil i stedet blive afholdt online i stedet.