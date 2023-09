Nordkoreas leder Kim Jong-un er i dag ankommet til Rusland.

Men et billede fra før afrejsen løber med en stor del af opmærksomheden.

Her ses Kim Jong-un i hovedstaden Pyongyang, hvor der blev afholdt en stor afskedsceremoni under vanlig nordkoreansk pomp og pragt.

Så hvorfor egentlig løfte øjenbrynene over billedet, som Nordkoreas statsmedie KCNA har frigivet?

Fordi et nærmere kig på det kan afsløre noget om, hvorfor Kim Jong-un rejser til Rusland – og hvilke planer han og Vladimir Putin har med mødet.

BBC har kigget nærmere på, hvem der er med i den nordkoreanske delegation, som sammen med diktatoren rejste til Rusland for at mødes med den russiske præsident.

Mediets gennemgang viser, at Kim Jong-un flankeres af flere af Nordkoreas øverste militærchefer på rejsen; herunder den øverstkommanderende for Nordkoreas hær, Ri Pyong-chol, hærens næstkommanderende, Pak Jong-chon, og chefen for Nordkoreas Ammunitionsdepartement, Jo Chun-ryong.

Det persongalleri synes at bekræfte, hvad flere internationale medier som BBC og CNN har skrevet op til mødet: At våbensalg til Rusland kommer til at stå højt på dagsordenen.

North Korean leader Kim Jong Un, accompanied by government officials, departs Pyongyang, North Korea, to visit Russia, September 10, 2023, in this image released by North Korea's Korean Central News Agency on September 12, 2023.

Ruslands interesse i at købe nordkoreanske våben forklares med, at landets egen produktion har svært ved selv at følge med efterspørgslen fra militæret på grund af krigen i Ukraine.

Talsmanden for den russiske regering, Dmitrij Peskov, oplyser, at mødet mellem Putin og Kim Jong-un finder sted i de kommende dage, når Putin har deltaget i Ruslands økonomiske forum i den russiske by Vladivostok.

Det russiske nyhedsbureau Tass oplyser, at Nordkoreas udenrigsminister, Choe Son-hui, og flere højtrangerende militærfolk er med på rejsen.

Natten til tirsdag skrev det japanske nyhedsbureau Kyodo, at den nordkoreanske leder er ankommet til det store naboland mod vest – nærmere bestemt grænsebyen Khasan.

Det er senere blevet bekræftet af det russiske nyhedsbureau Ria Novosti, at Kim Jong-un er ankommet til Rusland.