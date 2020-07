På det ene skib er der fem ombord. På det andet kan du ikke tælle antallet af mennesker.

Det er efterhånden ingen overraskelse, at lande verden over håndterer coronapandemien på forskellige vis. Det kunne ses mellem Danmark og Sverige, da vi lukkede ned - og svenskerne ikke gjorde.

Og for tiden florerer et billede, der nærmest er blevet et symbol på, hvordan USA og Canada på forskellig vis håndterer coronapandemien.

På billedet, du kan se herunder, er to turistbåde, en amerikansk og canadisk, i færd med at sejle turister frem og tilbage mellem vandfaldet Niagara Falls, der ligger på grænsen mellem USA og Canada.

Det amerikanske (øverst) og det canadiske (nederst). Foto: CARLOS OSORIO Vis mere Det amerikanske (øverst) og det canadiske (nederst). Foto: CARLOS OSORIO

Der er blot én stor forskel: Antallet af mennesker ombord på de respektive både. Mens der er fem ombord på den canadiske båd, er sagen en helt anden på den nærliggende båd.

Det amerikanske er tætpakket med mennesker, der i hvert fald vanskeliggøre afstandskravet i disse coronatider.

Billedet symboliserer altså forskellen i, hvordan landenes myndigheder har reageret i forbindelse med coronavirus.

»Du kan se, hvorfor pandemien raserer i USA, men ikke i Canada, når du ser på forskellen mellem bådene,« påpeger en turist ved Niagara Falls til nyhedsbureauet Reuters.

The American tourist boat Maid Of The Mist, limited to 50 % occupancy under New York state's rules amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19), is seen in Niagara Falls, Ontario, Canada July 21, 2020. REUTERS/Carlos Osorio Foto: CARLOS OSORIO Vis mere The American tourist boat Maid Of The Mist, limited to 50 % occupancy under New York state's rules amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19), is seen in Niagara Falls, Ontario, Canada July 21, 2020. REUTERS/Carlos Osorio Foto: CARLOS OSORIO

Tre af de fem turister omburd på den canadiske båd. Foto: CARLOS OSORIO Vis mere Tre af de fem turister omburd på den canadiske båd. Foto: CARLOS OSORIO

Ifølge CNN sejler Canada for tiden med 15 pct. af den samlede kapacitet, der normalt er tilladt på bådene. USA sejler omvendt med 50 pct. Fagfolk i sundhedssektoren roser også Canada for i højere grad at have holdt sig hjemme og holdt afstand i forbindelse med coronavirus.

USA topper listen over smittede og døde med coronavirus. Lidt over 4,1 millioner mennesker er smittede, mens mere end 145.000 har mistet livet med smitten.

I Canada er situationen lidt en anden. 115.000 er registreret smittede, og næsten 9.000 er døde med coronavirus.

Til det hører også med, at befolkningstallet mellem Canada og USA (37,6 og 328 millioner mennesker, red.) er stor. Det samme gør sig gældende i befolkningstætheden i landenes store byer.