Det vakte opsigt i 2017, da et isbjerg rev sig løs fra Antarktis.

A68a, som isbjerget mundret blev døbt, var et af de største, der nogensinde er set.

Hele 160 kilometer langt og små 50 kilometer bredt. Større end hele Sjælland.

Så stor var den massive blok af is, der flød rundt i det kolde Weddellhavet omkring Sydpolen.

Men nu er isbjerget helt forsvundet. Pist væk. Ude af syne, men ikke af sind.

Efter en rundtur i Weddellhavet drev gode, gamle A68a ud i Det Sydlige Ishav.

Og her var livet straks sværere for den rolige kæmpe.

Sidst man hørte fra A68a var engang i 2020, hvor isbjerget dukkede op på vej mod South Georgioa-øen.

Sidste år kunne man se på A68a, at den var ved at deles i mindre, små stykker i havet omkring South Georgia. Foto: NASA HANDOUT

Men det var et trist gensyn. A68a så lidt ramponeret ud. Langt fra fordums storhed. Det var mindre og medtaget efter en rejse på næsten 1600 kilometer.

Og sidste år skete det uundgåelige så, som sker for mange gode isbjerge.

A68a blev så tyndt, at det til sidst knækkede sammen og spredtes i flere stykker i havet. Og nu kan man slet ikke se isbjerget mere. Det er væk.

Og nu er forskere i gang med at undersøge, hvad det har betydet for havene i regionen, at så meget is er smeltet.

Ifølge New York Times har forskere estimeret, at smeltende isbjerge ved South Georgia-øen har resulteret i, at omkring 150 milliarder tons af ferskvand er blevet sluppet fri.

Det er nok vand til at fylde et olympisk svømmebassin 61 millioner gange. Men frygter du, at det har fået verdenshavene til at stige, kan du roligt slå isbjergekoldt vand i blodet.

Da isbjerget allerede flød på i havet, gør det ingen forskel for vandstanden.