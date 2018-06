Hver tredje dansker ved ikke, at de frit kan benytte deres mobiltelefon på ferie i Europa, viser ny EU-måling.

Bruxelles. EU kan fredag fejre et år med fri roaming i medlemslandene.

Det betyder, at danskere roligt kan surfe på nettet med mobiltelefonen uden ekstra afgifter, når ferien bliver tilbragt i Europa.

Knap hver tredje dansker er dog ikke klar over, at mobiltelefonen trygt kan komme op af lommen i EU-lande, viser ny måling fra parlamentets Eurobarometer.

Det er et fald på 14 procentpoint fra sidste år, hvor 81 procent af danskerne var bevidste om det.

Tallet er en anelse lavere for dem, der i det forgangne år har rejst mindst én gang i Europa.

Her er der tale om fire ud af ti rejsende, som ikke ved, at det ikke længere betyder en stor ekstraregning at slå mobildata til på telefonen.

At færre end sidste år har kendskab til fri roaming, er en tendens, der også ses også blandt de resterende medlemslande - på nær Luxembourg, som har set en lille stigning.

Det har især fået EU-borgere i alderen 18-24 til at begrænse deres telefonbrug under rejsen.

58 procent af de unge har enten slukket telefonen eller slået mobildata fra, i modsætning til 51 procent i alderen over 55.

På trods af EU-borgernes stigende ukendskab er afskaffelsen af ekstra gebyr en succes.

Mere end fem gange så meget data er blevet brugt, og mere end to en halv gange flere opkald er blevet foretaget i EU siden 15. juni 2017.

Og det er godt nyt.

Det siger EU-Kommissionens næstformand med ansvar for det digitale indre marked, Andrus Ansip, i en fælles udtalelse med Mariya Gabriel.

Hun er EU-kommissær for det digitale samfund.

- Det er et eksempel på et EU, der på den rigtige måde forbedrer europæiske borgeres liv.

- Roam like home fungerer og bliver til en vane: forbrugere sætter pris på det, forbrug stiger, og efterspørgsel på mobiludbydere under rejser i Europa er meget højt. Det er godt for både forbrugere og udbydere, lyder det.

/ritzau/