»Når en forbrydelse bliver begået mod en saudisk statsborger af ansatte i den saudiske regering, må jeg som leder påtage mig ansvaret. Det var en fejl. Og jeg må sørge for, at vi undgår den slags i fremtiden.«

Sådan lyder det fra den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, i et interview med programmet ‘60 minutes’ på den amerikanske tv-station CBS.

Mohammed bin Salman har indtil nu nægtet enhver involvering i sagen om den myrdede saudiarabiske journalist, Jamal Khashoggi.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA ellers har peget på ham.

D. 2 oktober 2018 gik den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul,Tyrkiet. Han kom dog aldrig ud igen.

Siden pegede alt på, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, beordrede drabet på journalisten. Styret i Saudi-Arabien afviste pure.

Selvom Mohammed bin Salman nu påtager sig ansvaret, afviser han at have beordret mordet.

»Bestemt ikke. Det var en forfærdelig forbrydelse. Men som leder i Saudi-Arabien tager jeg fuldt ansvar. Særligt fordi det blev begået af personer, der arbejdede for den saudiske regering,« siger han.

Den dræbte Jamal Khashoggi til en pressekonference i 2014. Ifølge CIA var det den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman der bestilte mordet. Foto: MOHAMMED AL-SHAIKH Vis mere Den dræbte Jamal Khashoggi til en pressekonference i 2014. Ifølge CIA var det den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman der bestilte mordet. Foto: MOHAMMED AL-SHAIKH

11 saudiske statsborgere er officielt blevet tiltalt, hvoraf fem af dem risikerer dødsstraf for at have 'beordret og udført forbrydelsen'.

Jamal Khashoggi gik ind på det saudiarabiske konsulat for at hente nogle ægteskabspapirer.

I den første tid efter holdt de saudiske myndigheder fast i, at Khashoggi havde forladt konsulatet af en bagdør.

Der fandtes dog ingen billeder af, at han på noget tidspunkt forlod det.

Sagen kort Den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi gik 2. oktober 2018 ind på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske by Istanbul for at få nogle dokumenter, så han kunne blive gift med sin tyrkiske forlovede.

Khashoggi, der levede i eksil og havde skrevet kritisk om det saudiarabiske regime, kom ikke ud igen.

I første omgang afviste Saudi-Arabien tyrkiske meldinger om, at Khashoggi var blevet dræbt. Saudiaraberne påstod, at han havde forladt konsulatet.

Senere erkendte Saudi-Arabien, at Khashoggi var blevet dræbt ved en uautoriseret aktion.

Elleve personer er blevet tiltalt for drabet af Saudi-Arabien.

Først mere end to uger efter journalistens forsvinden fortalte den saudiarabiske justitsminister, Sheikh Saud al-Mojeb, at Jamal Khashoggi døde i forbindelse med en slåskamp inde på konsulatet.

Efterforskere hos FN har konkluderet, at det 'ikke kan ændre på Saudi-Arabiens ansvar'.

Mohammed bin Salman fastholder over for ’60 minutes’, at gerningsmændene vil blive holdt ansvarlige – uanset 'hvor i systemet, de hører til'.

Liget af Jamal Khashoggi er aldrig blevet fundet, men ifølge tyrkiske myndigheder blev Khashoggis lig parteret og siden bortskaffet.