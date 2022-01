»Intet har ændret sig i min holdning.«

Så klar er meldingen fra Victoria Bloom. Hun er en af de tusindvis af Donald Trump-støtter, som for et år siden deltog i den demonstration, der endte i stormløbet på Kongressen i Washington, D.C. 6. januar 2021.

Siden er angrebet på Capitol Hill blevet beskrevet som et terrorangreb mod USA og demokratiet.

Alligevel tøvede Victoria Bloom ikke med at hylde de tusindvis af demonstranters voldelige indtrængen i kongresbygningen, da B.T. talte med hende og manden, Steve Bloom, få stenkast fra Kongressen dagen efter angrebet.

»Vi er stolte af det, der skete. Det er folkets hus, vores hus. Så det er vores ret at være der,« sagde Victoria Bloom.

Steve Bloom var helt enig.

»Det var smukt. Det var en smuk demonstration. Og den vigtigste dag i vores liv.«

Steve Bloom stolt Trump-støtte, der deltog i demonstrationen onsdag inden stormen mod Kongressen. Foto: Jeppe Elkjær

For store dele af USA var der ikke tale om en smuk handling. Fem personer mistede livet i stormløbet, kongresmedlemmer og deres stab måtte løbe for livet og skjule sig i låste lokaler, skader blev udøvet for millioner af kroner, mens hætteklædte demonstranter indtog Kongressens kamre med våben og midler til at pacificere eventuelle fanger.

Siden har flere politifolk, som desperat og forgæves forsøgte at holde demonstranterne ude, begået selvmord.

Sporene til at den planlagte Donald Trump-demonstration 6. januar 2021 kunne udvikle sig til et decideret kupforsøg, som nogle mener lå derude i månederne, ugerne og dagene før.

Allerede under en af de præsidentielle debatter, der ledte op til valget 3. november 2020, havde Donald Trump sået tvivl om valgets ægthed.

Direkte adspurgt, om han ville acceptere et valgresultat – uanset vinderen – holdt Trump igen. Den retorik blev stille og roligt talt op. Og selv da det i dagene efter valget begyndte at stå klart, at Trump ville tabe, nægtede han.

Tusindvis af demonstranter indtog kongressen 6. januar 2020. Foto: SHANNON STAPLETON

Valget var blevet 'stjålet', blev mantraet.

Igen og igen og igen.

Til sidst var millioner af amerikanere overbeviste om, at valget var blevet stjålet fra dem. Deres demokrati var i akut fare. De måtte gøre noget.

Og de blev opfordret til det.

Få dage før den skæbnesvangre dag i Washington, D.C. afholdt Donald Trump et vælgermøde i delstaten Georgia. Her hev han en af sine største støtter på scenen i form af det nyvalgte kongresmedlem Marjorie Taylor Greene.

»Vi må stoppe socialismen i Amerika. Vi har fået nok. Vi vil kæmpe for præsident Trump 6. januar,« sagde hun med henvisning til den planlagte demonstration få dage senere.

Blandt de mange, der havde taget turen til Washington, D.C. på dagen for at deltage i protesterne, var Victoria og Steve Bloom.

Normalt bor de i Seattle i delstaten Washington. I den helt anden ende af landet.

Bevæbnet politi forsøger at holde demonstranter ude af et af kongressens kamre 6. januar 2020. Foto: DREW ANGERER

Som mange Trump-støtter var og er de overbeviste om, at valget blev stjålet. Deres udgave af, hvad der skete, er en af de mere konspiratoriske.

»Italien tillod, at de satellitter, der var lejet ud til Vatikanet, blev brugt til at ændre vores stemmer her i Amerika ved hjælp af programmer udviklet af vores eget CIA. Vi har beviser,« forklarer Victoria Bloom, som B.T. havde været i kontakt med løbende siden stormløbet på Kongressen.

Helt så radikale er mange andre Trump-støtters teorier om valget ikke. Alligevel deltog tusindvis i stormløbet 6. januar 2021.

Familier med børn, unge feststemte, ganske almindelige mennesker fra store dele af USA med helt normale job. Og så var der en mindre del. De hardcore.

Q Shaman i kongresbygningen 6. januar 2020. Foto: SAUL LOEB

Blandt de mest kendte er Q Shaman. Iført horn, med malet ansigt og i bar overkrop blev han det umiddelbare billede på opstanden, da han mener, Donald Trump skal redde verden fra en mørk, liberal orden med Bill Gates, Bill Clinton, Hillary Clinton, Tom Hanks og Pave Frans i spidsen.

Men andre og mere yderliggående og politisk motiverede elementer var også at finde i stormløbet.

Proud Boys, Three Percenters og Oath Keepers. Medlemmer af militser og yderliggående højregrupper, der er blevet kaldt en trussel mod USA af FBI i lækkede dokumenter, blev anholdt i hobetal.

Således er over 30 personer fra de nævnte grupper blevet anholdt og sigtet for at indgå i en større konspiration mod det amerikanske demokrati.

En demonstrant i Nancy Pelosis kontor 6. januar 2020. Foto: SAUL LOEB

På trods af at stormløbet ikke betød, at Donald Trump igen kunne sætte sig i Det Ovale Kontor i Det Hvide Hus, har de mest hardcore ikke opgivet håbet.

»Ifølge føderal amerikansk valglov skal valgsedlerne være forseglede i 22 måneder efter valget. Og så får vi svaret,« fortæller Victoria Bloom.

»Selvom mange domstole har afvist at tage sagerne, så vil vi kæmpe for at få vores stjålne valg omvendt,« uddyber hun.