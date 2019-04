Det er første gang, at nogen har foretaget et print med et helt hjerte med celler, blodkar, kamre og hulrum.

Et 3D-printet hjerte med menneskeligt væv og blodkar er blevet præsenteret i Israel, som "et større medicinsk gennembrud". Det er en udvikling, der kan forbedre mulighederne for vellykkede transplantationer.

- Hjertet er på størrelse med en kanins. Det er første gang, at nogen har foretaget et sådant print med et helt hjerte med celler, blodkar, kamre og hulrum, siger Tal Dvir, som leder projektet.

- Folk har tidligere klaret et 3D-print af et hjertes struktur, men ikke med celler eller med blodkar, siger han.

/ritzau/AFP