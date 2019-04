Et EU-skeptisk parti fra den yderste højrefløj står til at blive en del af den nye regering i Estland.

Estlands parlament har onsdag givet grønt lys til, at landets nuværende premierminister, Juri Ratas, kan forme en ny regering.

Dermed står Ratas til at fortsætte i spidsen for det baltiske land.

Hans regerende Centerparti fik ellers et skuffende valg i begyndelsen af marts. Her blev det besejret af det liberale oppositionsparti Reformpartiet.

Reformpartiets leder, Kaja Kallas, har dog ikke formået at samle støtte til en ny regering. Det har banet vejen for, at Ratas har kunnet forme en ny, overraskende koalition bestående af tre partier.

Ud over Centerpartiet drejer det sig om Ekre-partiet fra den yderste højrefløj samt det konservative Faderlandet.

De tre partier blev noget uventet enige om en aftale tidligere på måneden.

Reformpartiet havde på forhånd udelukket at danne regering med Ekre. Det samme har Centerpartiet også tidligere gjort.

Reformpartiet og Centerpartiet har traditionelt kæmpet om magten i Estland, siden landet løsrev sig fra Rusland for snart 30 år siden.

Begge partier er tilhængere af EU og Nato. Derfor har de ønsket at holde det EU- og indvandringskritiske Ekre fra indflydelse.

Parlamentet i Estland, Riigikogu, består af 101 medlemmer.

I alt stemte 55 onsdag for at give Ratas lov til at danne regering, mens 44 parlamentsmedlemmer stemte imod.

Den nye estiske koalition står til at få 56 sæder i parlamentet. Det ventes, at den nye regering bliver godkendt den 29. april.

Under den estiske valgkamp var emnerne primært skatter, offentligt forbrug og sprogundervisning for Estlands store russiske mindretal.

Omkring en fjerdedel af de estiske vælgere er russisktalende.

De stemmer typisk på Centerpartiet. Blandt andet for at beholde skolesystemet, der har både estisk og russisk undervisning.

Både Reformpartiet og Ekre vil afskaffe den russiske undervisning.

