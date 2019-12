Estlands indenrigsminister er kommet under pres for at træde tilbage, efter at han kaldte Finlands nye socialdemokratiske statsminister for en ung 'salgsassistent'.

Den estiske indenrigsminister, Mart Helme, sagde, at Finlands nye regering forsøger at køre landet i sænk. Udtalelserne har vakt harme blandt oppositionspolitikere i den baltiske stat, hvor præsidenten har undskyldt til Finland.

Finlands nye statsminister, Sanna Marin, er med sine 34 år verdens yngste regeringschef.

Den estiske præsident, Kersti Kaljulaid, siger, at hun er "flov" over bemærkningerne fra den 70-årige indenrigsminister, som leder det højrenationale parti Ekre.

'Nu ser vi en pige, som er salgsassistent, overtage posten som statsminister, og hvordan nogle andre gadeaktiviser og ikke uddannede personer også er kommet med i regeringen,' hedder det Helmes omstridte udtalelse i en radioudtalelse.

Marin har fortalt om sin opvækst i en regnbuefamilie, hvor hun arbejdede som salgsassistent, inden hun kom på universitetet og begyndte sin politiske løbebane.

Hun leder en centrum-venstre koalition med fire andre partier, som alle ledes af kvinder. Hun svarer på Helems udtalelser i et tweet:

'Jeg er ekstremt stolt af Finland. Her kan et barn fra en fattig familie få en uddannelse og opnå mange ting i livet. En salgsassistent kan blive statsminister.'

Marin har en mand og er mor til et barn på to.

Helme har sagt, at hans udtalelser er blevet misforstået, men han har undskyldt til Marin.

/ritzau/AFP