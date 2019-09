Den tidligere chef for Danske Banks estiske afdeling, Aivar Rehe, som forsvandt mandag er nu fundet død.

Ifølge estiske medier blev han fundet i sin egen have.

Det var Aivar Rehes familie, som mandag eftermiddag slog alarm, efter at han havde forladt hjemmet i Tallinn-forstaden Mähe ved 10-tiden. Normalt gik den tidligere Danske Bank-chef en tur med sin hund om morgenen, men mandag forlod han hjemmet iført et sort joggingsæt, men uden hunden - og uden sin mobiltelefon.

Tirsdag fortalte det estiske politi, at Aivar Rehe kunne være i livsfare, og det viste sig desværre at være en korrekt vurdering.

Arkivfoto. Aivar Rehe.

Ifølge flere estiske medier blev Rehe fundet død i sin egen have. 'Alt tyder på selvmord', skiver ohtuleht.ee.

Aivar Rehe er ikke et kendt navn i den danske offentlighed - men han havde en helt central rolle i Danmarkshistoriens største bankskandale.

'En af de allermest centrale personer i Danske Banks hvidvasksag,' skriver Berlingske om Aivar Rehe i et portræt af den tidligere chef for Danske Banks estiske afdeling.

56-årige Rehe var den øverste direktør for Danske Banks estiske filial fra 2007 til sommeren 2015 og et kendt ansigt i hjemlandet, hvor hans død får stor medieopmærksomhed.

Danske Banks filial i Estland var i årevis centrum for enorme pengestrømme, hvoraf store dele i bankens egen undersøgelse er vurderet til at være mistænkelige.

Den estiske afdeling var centrum for den formodede hvidvasksag, der fandt sted fra 2007 til 2015, og som behandles af myndighederne i flere lande.

Det var i en lille afdeling for udenlandske kunder at den mistænkte hvidvask skete.

Afdelingen havde flere tusinde kunder, der sendte endog meget store beløb gennem filialen og til vestlige banker. Det er de pengestrømme, der mistænkes for en stor dels vedkommende at være hvidvask.

Aivar Rehe blev fyret af Danske Bank som konsekvens af den mangelfulde hvidvaskkontrol i filialen, der havde flere hundrede medarbejdere, mens Rehe stod i spidsen for den.

I marts 2019 fortalte Rehe i et interview med den estiske avis Postimees, at han føler sig ansvarlig for skandalen.

Ikke desto mindre fastholder han, at afdelingens interne kontroller under hans ledelse var tilstrækkelige

Det er Danske Bank i København og advokatfirmaet Bruun & Hjejle, der kulegravede sagen, ikke enige i.

Aivar Rehe har hele tiden afvist ethvert kendskab til nogen form for hvidvask i Danske Bank. Politiet har forhørt ham som vidne, men ikke som mistænkt, i sagen.