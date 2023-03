Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der ser ud til at være omfattende problemer med lønudbetalingerne til de russiske soldater, der kæmper i Ukraine.

Især i marts ser omfanget ud til at være eskaleret.

Ifølge det uafhængige russiske medie Verstka er der udfordringer i 52 russiske regioner.

Minimumslønnen for at være soldat i den russiske hær er 195.000 rubler (svarende til cirka 17.000 danske kroner), og derudover kan der være diverse tillæg afhængig af funktion.

Men i denne måned har et stigende antal soldater oplevet, at udbetalingerne enten har været forsinkede eller lavere end normalt. Eller også er pengene slet ikke dukket op.

Ifølge Verstkas kilder er problemerne for alvor begyndt i 2023 – og er altså blevet værre måned for måned indtil den foreløbige kulmination i marts.

Også på det russiske sociale medie VKontakte er beskeder om manglende og forsinkede lønudbetalingerne eksploderet i denne måned. Her fremgår det også, at det for nogle strækker sig længere tilbage.

Et udpluk:

'Der er adskillige, der har ventet siden november.'

'Er der andre, der ikke har ikke har fået løn i januar og februar?'

'Min bror har ikke fået løn i to måneder.'

'Tre måneder uden løn.'

Verstka har også talt med soldaten Aleksey, der fortæller, at han gik i krig i juli sidste år, hvorefter lønnen faldt til tiden hver måned, sædvanligvis den 10.

Det ændrede sig i februar.

»Her fik jeg kun en løn på omkring 30.000 rubler. Jeg er forvirret. De havde endda fjernet tillægget for opgivelse af fridage,« siger han.

Mediet har også talt med Victoria, Valentina og Daria, der alle har ægtemænd eller kærester i krig. Her er lønnen stoppet med at komme i januar og februar.

De fortæller også, at en stor del af lønnen i begyndelsen af tjenesten gik til at købe udstyr, eksempelvis uniformer, fordi hæren kun udleverede få ting.

En tidligere soldat, der er anonym, siger til mediet om de manglende lønudbetalinger. Og holdningen til det hos myndighederne:

»Der er ingen, der bekymrer sig om det. De fleste af dem, der ikke har fået deres penge, vil alligevel dø. Imens er det op til deres pårørende at banke på døre for at få deres penge.«