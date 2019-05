Den amerikanske udenrigsminister aflagde tirsdag et overraskende besøg i Irak for at vise støtte til landet.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har været på uanmeldt besøg i Irak. Pompeo var således kortvarigt i Bagdad tirsdag aften, før han fløj derfra igen.

Mike Pompeo siger, at hans besøg havde til formål at vise amerikansk støtte til et "suverænt, uafhængigt" Irak - fri for indflydelse fra det nærliggende Iran.

Samtidig siger han, at besøget skyldes Irans "eskalerende aktivitet".

I Bagdad mødtes Pompeo med Iraks præsident og premierminister.

Udenrigsministerens besøg kommer, mens spændinger mellem USA og Iran stiger.

Amerikanske embedsmænd er bekymrede for, at Iran planlægger at gøre gengæld for præsident Donald Trumps administrations øgede sanktioner mod landet.

/ritzau/AP