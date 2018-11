Gennem to kræftsygdomme holdt han fast i livet.

Men da en buldrende naturbrand torsdag blussede op nær hans hjem i byen Paradise, endte han med at miste det.

Tirsdag har de amerikanske myndigheder offentliggjort navnene på de første tre af de mindst 59 ofre, som de vilde naturbrande, der har hærget delstaten Californien siden torsdag, har krævet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Én af dem er Ernest 'Ernie' Foss.

En amerikansk mand på 63 år, der for otte år siden flyttede fra San Francisco Bay-området og til byen Paradise nord for Sacramento, da det var blevet for dyrt for ham at blive boende.

Det fortæller hans datter Angela Loo til det lokale medie KTVU.

»Vi er ødelagte,« siger hun.

Ernest Foss blev fundet liggende død lige ude foran sit hjem på Edgewood Lane. Han led af fremskreden lymfødem, som gjorde, at hans ben hævede op.

ARKIVFOTO fra den voldsomme brand i Paradise. Foto: Noah Berger Vis mere ARKIVFOTO fra den voldsomme brand i Paradise. Foto: Noah Berger

Af den grund var han i tiden op til sin død sengeliggende, og han kunne ikke længere gå selv. Når han lå i sengen, kunne man ofte finde hans hund, Bernice, ligge trofast ved siden af ham.

Da Ernie blev fundet død lørdag, lå Bernice derfor endnu en gang ved hans side.

Datteren Angela Loo fortæller, at hendes far var musiker og underviste fra sit hjem, hvor han havde ombygget sin stue til et studie. I stedet for at sidde på en sofa måtte familien derfor sidde på de højttalere, han havde sat op langs væggene, når de var på besøg.

»Jeg elsker, at han delte sin musikalske gave med mig og så mange andre gennem sit liv,« siger Angela Loo til KTVU.

Foto: JOSH EDELSON Vis mere Foto: JOSH EDELSON

Da den buldrende skovbrand - der har fået navnet 'Camp Fire' - brød ud nær Paradise torsdag, var Ernest Foss' stedsøn, Andrew Burt, hjemme hos ham og passede ham.

Han er endnu ikke fundet.

På den indsamlingsside, som Angela Loo har oprettet i håb om at skaffe penge til faderens begravelse, skriver hun:

'Min stedbror, Andrew, er fortsat savnet, men jeg ved, at han var sammen med min far og forsøgte at få ham bragt i sikkerhed. Vi er stadig håbefulde, og vi giver ikke op med at lede, men udsigterne er dystre.'

Foto: Noah Berger Vis mere Foto: Noah Berger

Ernest Foss efterlader sig - ud over Angela Loo - endnu en datter og flere børnebørn.

Ifølge nyhedsbureauet AP er de to andre omkomne identificeret som 77-årige Carl Wiley og 48-årige Jesus Fernandez.

Det er særligt to store naturbrande, der har forårsaget massive ødelæggelser og taget menneskeliv. I den nordlige del af Californien brød branden, der kaldes 'Camp Fire', ud torsdag, mens 'Woolsey Fire' er den, der brød ud mod syd nær Malibu ved Los Angeles.

'Camp Fire' har indtil videre kostet 56 mennesker deres liv. 'Woolsey Fire' har krævet tre menneskeliv.