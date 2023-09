En ægteskabelig krise eller en løgnehistorie?

Den tidligere norske statsminister er kommet ud i sit livs stormvejr på grund af manden Sindre Finnes.

For enten forsøger Erna Solberg at skjule, at hun hele tiden har vidst, hvad manden havde gang i – eller også har hendes mand i den grad brudt hendes tillid og handlet bag hendes ryg.

I disse dage er Norge optaget af skandalen om tidligere statsminister Erna Solbergs mand, som har handlet massivt med aktier, mens hun besad landets højeste embede.

I alt foretog Sindre Finnes mere end 3.600 køb og salg af aktier, mens Erna Solberg var statsminister.

I fredags sagde hun på et pressemøde, at hun i flere tilfælde reelt burde have været inhabil på grund af mandens aktier, som hun – efter eget udsagn – først fik kendskab til i sidste uge.

Det udsagn har Solbergs kritikere dog såret tvivl om.

Erna Solberg og hendes mand Sindre Finnes. (Arkivfoto) Foto: Trond Reidar Teigen/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Erna Solberg og hendes mand Sindre Finnes. (Arkivfoto) Foto: Trond Reidar Teigen/AP/Ritzau Scanpix

Tirsdag kommenterede den tidligere statsminister så igen sagen og forsøgte via en tidslinje at dokumentere, at hun ikke havde vidst noget, skriver det norske medie Børsen, som Dagbladet udgiver.

Hun erkender, at hun burde havde handlet noget før.

»Når vi nu ved, det vi ved, om omfanget af aktiehandlen, og at Sindre ikke har været ærlig, ser jeg, at jeg burde havde konfronteret ham tidligere,« siger Solberg.

Hun forklarer, at hun hele tiden havde den opfattelse, at hendes mand godt var klar over, at han ikke kunne købe og sælge aktier, mens hun var regeringsleder.

»Selvfølgelig kan vi alle blive forblændet af den tillid, vi naturligt har til folk, som vi elsker, men min klare opfattelse var hele tiden, at Sindre udmærket forstod, at han ikke kunne handle aktier som før, og forstod hvorfor han ikke kunne det. Det har han også selv gentaget mange gange. Det var desværre ikke rigtigt.«

Erna Solberg-skandalen brød ud midt under valgkampen til det norske lokalvalg.

Det var mediet E24, der første gang rejste spørgsmålet over for den tidligere statsminister. Efter avisens henvendelse bad hun sin mand lave en liste over hans aktiehandler i perioden, hvor hun sad på statsministerposten. Kort efter erkendte hun, at omfanget af handlerne er større, end hun har været bekendt med.

Næstformanden for partiet Høyre, som Solberg er leder for, siger til avisen Dagbladet, at hun stadig har fuld tillid til Erna Solberg som både partileder og statsministerkandidat.