Premierministeren i den australske delstat Victoria, hvor millionbyen Melbourne ligger, har erklæret hele staten i 'katastrofetilstand'.

Det sker efter at der lørdag blev registreret 671 nye smittetilfælde og syv coronarelaterede dødsfald i staten - til trods for at dele af Malbourne har været lukket ned i fire uger.

- Fra klokken 18 i aften erklærer jeg katastrofetilstand over hele Victoria, siger premierminister Daniel Andrews på en pressekonference ifølge The Guardian.

Staten var allerede erklæret i undtagelsestilstand. Med katastrofetilstanden har politiet fået yderligere beføjelser. Der er også indført nye, hårde restriktioner:

Kun én person per husstand må handle ind og maksimalt fem kilometer fra hjemmet.

Borgerne må maksimalt opholde sig udendørs en time om dagen. Højest to personer må være sammen og de må ikke bevæge sig mere end fem kilometer væk fra hjemmet.

Mellem klokken 20 og klokken 5 må borgere kun være ude af deres hjem, hvis er på arbejde eller giver eller modtager lægehjælp.

Der er registreret næsten 11.000 smittede og 116 døde i Victoria.

Dermed tegner staten sig for over halvdelen af de australske smittetilfælde og coronarelaterede dødsfald.