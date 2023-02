Lyt til artiklen

Han har dræbt 23 personer under et masseskyderi i indkøbscenteret Walmart i den amerikanske delstat Texas for fire år siden. Men først nu kommer han for retten.

Patrick Crusius, der i mellemtiden er blevet 24 år gammel, indrømmer 90 lovovertrædelser. De inkluderer hadkriminalitet og at have våben på sig.

Han kørte i 11 timer til grænsebyen El Paso den 3. august 2019, hvor han skød løs på befolkningen. Det var en af de værste masseskyderier i USAs historie. Det skriver BBC.

Men han lod sig ikke mærke med noget, da han indrømmede forbrydelsen under onsdagens høring i El Paso.

Patrick Crusius erklærer sig skyldig i retten i El Paso. Foto: Briana Sanchez Vis mere Patrick Crusius erklærer sig skyldig i retten i El Paso. Foto: Briana Sanchez

Han ændrede sin forklaring, da han opdagede at de føderale anklagere ikke ville gå efter nogen dødsstraf.

Albert Hernandez mistede sin søster og hendes mand under skyderiet. Han fortalte til tv-stationen KFOX14, 'at selvfølgelig ville han erklære sig for skyldig, fordi han ville redde sit eget skind'.

Otte af de dræbte havde mexicansk statsborgerskab. Flere end to dusin blev såret under skyderiet.

Justitsminister Merrick Garland noterede sig, at drabsmanden betegnede sig selv som en 'hvid nationalist'.

Han erklærer sig skyldig i masseskyderiet i Walmart i El Paso for fire år siden. Foto: Mark Lambie Vis mere Han erklærer sig skyldig i masseskyderiet i Walmart i El Paso for fire år siden. Foto: Mark Lambie

»Dagens begivenhed viser, at justitsministeriet ikke vil tolerere hadefuld vold, der udfordrer sikkerheden i vores samfund,« sagde Garland, der er landets øverste lovgivningsminister.

Retssagen mod Patrick Crusius, der egentlig først skulle gå i gang til næste år, kan nu starte allerede i år.