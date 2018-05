Sex. Mens det for nogen bliver til en af livets største nydelser, har det for andre udviklet sig til et middel til selvdestruktion. Sexafhængighed er endnu ikke en anerkendt diagnose, men det forhindrer ikke kvinder som Erica Garza i at forbinde den seksuelle nydelse med en stor skam.

»Jeg begyndte at bruge onani og porno som en flugt fra svære følelser og lavt selvværd. Når jeg prøvede at få orgasme, forsvandt alle mine bekymringer og stressen fordampede som dug for solen. Jeg blev afhængig af seksuel udløsning som en krykke til at håndtere svære følelser med, fortæller den amerikanske Erica Garza til Business Insider.

Hun fortæller, at det hele begyndte da hun som 12-årig fik konstateret skoliose, en skæv rygrad, der betød, at hun skulle bære et specielt korset. Og det var ikke noget, der gjorde hverdagen let for hende. Erica Garza måtte som så mange andre gå gennem teenageårene med daglig mobning.

For at fjerne fokus fra kampen med lavt selvværd og glemme alt omkring sig, forsvandt Erica Garza ind i pornoens verden. Til at begynde med kunne hun finde tilfredsstilelse ved at se ganske harmløs porno og nyde flere seksuelle partnere, men som mange andre afhængigheder, blev hendes forbrug mere og mere omfattende.

Den første side i Erica Garzias bog 'Getting Off: One Woman's Journey Through Sex and Porn Addiction'Her fortæller hun om, hvordan hendes yndlingsprono begynder. Og det er blandt andet med to svedige kvinder, halvtreds liderlige mænd, et varehus, en hårtører og en tax. Foto: Getting Off: One Woman's Journey Through Sex and Porn Addiction

Hendes liv udviklede sig til at udelukkende handle om at finde nye sexpartnere, se porno og sætte sig selv i potentielt farlige situationer.

»Jeg så hardcore porno, hvor kvinder blev nedværdiget. Jeg havde brug for hårdere og hårdere scener for at mærke noget, fordi jeg var ufølsom over for blød porno,« fortæller Erica Garza og fortsætter:

»Jeg søgte efter sexforhold, hvor mænd gjorde eller sagde de samme nedværdigende ting, som jeg havde set i pornoen.«

Det var især det 'farlige' element, der drev hendes sexafhængighed. Eksempelvis valgte hun ofte at have ubeskyttet sex med forskellige partnere, da det ville give hende et ekstra adrenalin-rus, fordi hun godt vidste, at det ikke var godt for hendes krop

Erica Garzia var afhængig af sex I hendes nye bog fortæller hun om mange af de oplevelser, der førte frem til, at hun opdagede, at hun havde et sexproblem.

Førhen prioriterede hun at blive hjemme for at se porno og søgte specifikt efter seksuelle partnere, som hun kunne have ubeskyttet sex med.

Hun havde store problemer med at adskille nydelse og skam, når hun havde sex.

Hun fortæller, at der er mange misforståelse omkring sexafhængighed. Eksempelvis tror mange, at det kun er mænd, der kan have det - men rent faktisk er der næsten lige så mange kvinder, der føler, at de er afhængige af sex. Erica Garzia var en af dem.

Alt dette fortæller Erica Garza, der ellers var opvokset i et strengt katolsk miljø, om i hendes bog 'Getting off: One Woman's Journey Through Sex and Porn Addiction'.

Men heldigvis som så mange andre af sådanne fortællinger, har denne også en glædelig afslutning. For selvom Erica Garza har forpint sig selv med et nedværdigende forhold til sex, så er hun i dag lykkeligt gift med en sød og hengiven mand, som hun også har en datter med. Og selvom ens forældres forbrug af sex og porno ikke nødvendigvis er noget, som et barn ønsker at høre om, så har Erica Garza alligevel valgt at stå frem og dele ud af sine erfaringer.

Normalt hører man om mændenes 'ustyrlige' sexlyst, men ifølge Erica Garza kan kvinder ikke tale om deres seksuelle behov uden at blive omtalt som en tøjte eller luder. Derfor mener hun, at mange tier omkring deres sexafhængighed, også selvom de føler sig magtesløse i deres seksualitet og foretager ting på en tvangsmæssig måde.

Erica Garzas bog har fået en del omtale, siden den blev udgivet i januar 2018. Især kvinder har modtaget bogen positivt, eftersom den for første gang sætter fokus på den afhængighed, som lægerne endnu ikke vil angive som en reel diagnose.