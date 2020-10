Tirsdag delte Donald Trumps søn Eric Trump et billede af de to amerikanske rappere Ice Cube og 50 Cent, der havde kasketter på med teksten 'Trump 2020'.

Et billede som 36-årige Eric Trump nu har slettet. Det viser sig nemlig, at det er manipuleret.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

»To smukke, modige amerikanere,« skrev Eric Trump til billedet.

Det manipulerede billede som Eric Trump slettede fra sin Twitter. Foto: Twitter / Wayback Machine Vis mere Det manipulerede billede som Eric Trump slettede fra sin Twitter. Foto: Twitter / Wayback Machine

Ifølge webstedet Snopes, hvor man kan faktatjekke billeder, er billedet en manipuleret version af et billede af de to rappere, der er taget under en basketballkamp i Las Vegas i 2017.

Billedet lagde Ice Cube op på Twitter tidligere i år i anledning af 50 Cents fødselsdag. Her kan man se, at de to rappere godt nok har kasket på, men der er tale om helt andre kasketter. (Se billedet længere nede i artiklen).

Ice Cube var også hurtig til at påpege, at billedet var falsk, og derefter blev Eric Trumps tweet hurtigt slettet, men billedet nåede stadigvæk at blive delt mere end 8.000 gange, ifølge AP.

De to rappere har dog i forbindelse med valgkampen begge fået en del opmærksomhed.

Happy birthday to the homie ⁦@50cent⁩ pic.twitter.com/mkv1WAF7FQ — Ice Cube (@icecube) July 6, 2020

I et interview med CNN sidste fredag gjorde Ice Cube det klart, at han ikke står uforbeholdent bag nogen af kandidaterne.

Rapperen har startet projektet 'Contract with Black America', der har til formål at 'starte de vanskelige samtaler' om racisme i USA.

Ice Cube fortalte i interviewet med CNN, at både Trump og Biden havde kontaktet ham vedrørende projektet.

50 Cent har taget det næste skridt og nærmest erklæret sin støtte til Donald Trump.

Mandag offentliggjorde han et billede fra en amerikansk nyhedsudsendelse på sin Twitter-profil, hvor det bliver hævdet, at Joe Bidens skattepolitik kan føre til skatter op til 62 procent i Californien, hvor 50 Cent bor, hvis man har en indkomst over 400.00 dollars om året svarende til cirka 2,5 millioner kroner.

»Hvad helvede? Stem på Trump. Jeg er ligeglad med, at Trump ikke kan lide sorte mennesker. 62 procent er du vanvittig?« skrev han til sit opslag.