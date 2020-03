I 1980'erne og 1990'erne gjorde Welch General Electric Co til den mest værdifulde offentlige virksomhed i USA.

Jack Welch, som i 1980'erne og 1990'erne gjorde General Electric Co til den mest værdifulde offentlige virksomhed i USA, er død, 84 år. Det rapporterer CNBC.

Welch, der blev kendt som "Neutron Jack" efter at have nedlagt tusindvis af job, købte og solgte et stort antal virksomheder. Han udviklede og ekspanderede industrigiganten General Electric til også at være en finanstjeneste og en konsulentvirksomhed.

Under Welchs ledelse steg General Electrics markedsværdi fra 12 milliarder dollar (81 milliarder kroner) til 410 milliarder dollar (2756 milliarder kroner).

/ritzau/Reuters