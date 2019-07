Usædvanlig kritik af Tyrkiets præsident vækker opsigt. Flere af præsidentens partifæller vil danne nyt parti.

Rivaler til den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, vejrer morgenluft, efter at det regerende Retfærdigheds- og Udviklingsparti (AK-partiet) led nederlag i storbyen Istanbul.

En af veteranerne i AK-partiet, den tidligere premierminister Ahmet Davutoglu, har i en direkte konfrontation med Erdogan udtalt, at "vi skal ikke altid tro, at vi ved bedst, nedvurdere andre eller tro, at teamwork blot skal omfatte vores indercirkel".

Den usædvanligt skarpe kritik af mentaliteten i partitoppen i AK-partiet kommer efter partiet tabte til det sekulære CHP-parti ved lokalvalget i Istanbul den 31. marts. Det skete, efter Erdogans AK-parti havde regeret over Tyrkiets største by i 25 år.

Efter nederlaget sørgede Erdogan for, at valget gik om som følge af påstande om uregelmæssigheder. Ved et omvalg 23. juni blev nederlaget for AK-partiet imidlertid endnu større. Regeringspartiet fik 800.000 stemmer færre end CHP.

Nu langer Davutoglu, som var premierminister i årene 2014-2016, ud efter Erdogan, som han kalder magtfuldkommen og autoritær.

- AK-partier er ikke et parti for en enkelt person, en familie eller en gruppe. Statslige strukturer og familiemæssige bånd må holdes fuldstændigt adskilt, siger den tidligere regeringschef ved et politisk møde i provinsen Elazig i det østlige Tyrkiet.

Han siger, at de, som er skyld i, at partiet taber popularitet, må betale prisen.

Kritikken kommer på et tidspunkt, hvor to andre tidligere toppolitikere fra AK-partiet - tidligere vicepremierminister Ali Babacan og ekspræsident Abdullah Gül - har talt om at danne et nyt parti. Davutoglu siges også at være med i sådanne planer.

Et nyt parti tæt på AK kan undergrave Erdogans position yderligere og forstærke kritikken af den igennem mange år næsten urørlige tyrkiske leder. Mange iagttagere fremhæver, at der er udbredt skepsis over for Erdogan, efter at han har skaffet sig flere og flere magtbeføjelser.

Utilfredsheden har fået ny næring som følge af økonomisk krise, arbejdsløshed og inflation.

- Babacan og Gül vil sandsynligvis danne det nye parti i efteråret, siger en rådgiver tæt på Babacan.

