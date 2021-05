Den 56-årige Muharrem Ince har stiftet nyt parti og anklager Erdogans regering for at plyndre staten.

Præsident Recep Tayyip Erdogans modstander ved præsidentvalget i Tyrkiet i 2018, Muharrem Ince, har stiftet et nyt parti.

Den 56-årige Ince har ikke lagt skjul på, at han ønsker at udfordre Erdogan på ny, og han forsøger nu at ændre det politiske landskab med dannelsen af et parti, som han har givet navnet Hjemlandspartiet.

Ince anklager Erdogans regering for at plyndre staten.

Det næste præsidentvalg i Tyrkiet skal efter planen finde sted i 2023.

Ince fik 30,6 procent af stemmene ved valget i 2018, da Erdogan blev genvalgt med støtte fra 52,6 procent af vælgerne.

Ince repræsenterede dengang det største oppositionsparti, Det Republikanske Parti CHP, og gjorde sig bemærket som en dygtig taler, der fik opbygget en stærk base blandt vælgerne.

Den 56-årige politiker er siden kommet på kant med den øvrige ledelse i CHP, og han tabte sidste år kampen om at blive leder i centrum-venstre partiet. CHP ledes af Kemal Kiliçdaroglu.

Ince har udtalt, at Erdogan bør bestræbe sig på at være præsident for alle, og at Tyrkiets demokrati er svækket, fordi det under Erdogan fremstår som et enmandsregime.

- Vi vil skabe forandringer og ændre Tyrkiet. Den siddende regering kan vi ikke have tillid til vil komme med en eneste løsning på vort lands problemer, sagde Ince ved et valgmøde i Ankara tirsdag.

Erdogan har mistet terræn siden 2018 på grund af et voldsomt fald i liraen - den tyrkiske valuta - og en høj ledighed.

Men Erdogan har stadig en komfortabel føring i meningsmålingerne over alle sine potentielle rivaler.

