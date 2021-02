Tyrkiet ønsker at øge sin indflydelse i rummet samt regionalt og globalt, siger præsident Erdogan.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har tirsdag fremlagt en tiårig plan om et rumprogram.

Planen inkluderer månelandinger, at sende tyrkiske astronauter i rummet samt oprettelsen af internationale satellitsystemer.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Samtidig siger Erdogan, at han vil øge Tyrkiets regionale og globale indflydelse.

- Den første landing på Månen bliver med vores autentiske, nationale hybridraket, der bliver sendt i kredsløb i 2023 gennem internationalt samarbejde, siger Erdogan ifølge nyhedsbureauet AFP.

Samme år skal raketten også nå Månen.

Månelandingen skal dermed ske samtidig med 100-året for Mustafa Kemal Atatürks oprettelse af den tyrkiske republik.

Tyrkiet oprettede ifølge Deutsche Welle sit rumagentur tilbage i 2018 og fik stor kritik for at bruge store summer på det midt i en økonomisk krise.

Projektets støtter ser imidlertid også en mulighed for, at det kan forhindre, at forskere og højtuddannet arbejdskraft forlader landet.

Ved præsentationen kom det også frem, at en metalmonolit, der for nylig dukkede op på en mark, var et pr-stunt op til begivenheden.

Monolitten ligner flere af dem, der er dukket op i USA på det seneste. På den står:

- Se mod himlen, og du vil se Månen.

Den forsvandt tirsdag morgen - men dukkede senere op på en skærm, mens Erdogan lavede sin præsentation af rumprogrammet.

- Vores fødder vil være på plantet på Jorden, men vores øjne vil være rettet mod rummet. Vores rødder vil være i jorden, men vores grene vil række op mod himlen, sagde Erdogan ifølge Reuters under præsentationen.

Tyrkiet sendte i januar satellitten Turksat 5a i kredsløb om Jorden. Den blev affyret fra USA i samarbejde med det private selskab SpaceX.

Affyringen blev mødt med store protester af amerikanerne, der mener, at den vil blive brugt til militære formål af Tyrkiet.

Turksat 5b skal efter planen affyres i andet kvartal af 2020.

/ritzau/