Strid om tilbageholdt præst fik USA til at indføre sanktioner mod tyrkiske ministre. Nu svarer Erdogan igen.

Istanbul. Tyrkiet vil fastfryse to amerikanske ministres værdier som reaktion på, at USA har indført sanktioner mod to af hans ministre.

Det oplyser den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

USA meddelte tidligere på ugen, at landet har indført sanktioner mod Tyrkiet som straf for, at tyrkerne stadig efter næsten to år tilbageholder den amerikanske præst Andrew Brunson.

USA's sanktioner rammer den tyrkiske justitsminister, Abdulhamit Gül, og indenrigsminister Suleyman Soylu, som begge spillede en ledende rolle, da Brunson blev anholdt i 2016.

Deres ejendomme og værdier, der kanaliseres gennem USA, bliver indefrosset.

Som svar har Erdogan lørdag meddelt, at han vil indføre lignende sanktioner mod USA's justitsminister, Jeff Sessions, og USA's indenrigsminister.

I og med, at USA's indenrigsministerium ikke er opbygget som Tyrkiets, er det ikke umiddelbart klart, hvilken amerikansk minister sanktionerne vil ramme.

Indenrigsminister Ryan Zinke har blandt andet ansvar for USA's nationalparker, mens Kirstjen Nielsen tager sig af den indenlandske sikkerhed.

Det er også uklart, hvor stor praktisk betydning Erdogans sanktioner får, og om de pågældende amerikanske ministre har værdier i Tyrkiet.

I en tale lørdag siger Erdogan, at Tyrkiet har været "tålmodig", siden USA indførte sanktionerne onsdag.

Han betegner dem som "alvorlig disrespekt over for Tyrkiet" og beskylder USA for hykleri, fordi amerikanerne kræver Brunson løsladt. Han tilbageholdes på mistanke om at have forbindelse til terrorgrupper.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, og hans udenrigsminister, Mike Pompeo, har begge sagt, at der ikke er beviser mod Brunson, og har krævet, at præsten løslades.

/ritzau/AP