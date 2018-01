- Det er vor pligt at kvæle denne terrorstyrke, før den bliver født, siger Tyrkiets leder i kritik af USA.

Istanbul. Præsident Recep Tayyip Erdogan siger, at Tyrkiet vil ødelægge en "terrorhær", som han anklager USA for at være i færd med at opbygge i Syrien ved den tyrkiske grænse.

- USA har indrømmet, at det har oprettet en terroriststyrke langs vor landegrænse. Det er vores pligt at kvæle denne terrorstyrke, før den bliver født, siger Erdogan, som talte om den amerikanske styrke i Ankara mandag aften.

Styret i Tyrkiet tilkaldte i sidste uge den amerikanske charge d'affaires i Ankara for at protestere over, hvad tyrkerne kalder en "bekymrende og uacceptabel udvikling."

Erdogans trussel er rettet mod den amerikanskledede koalition i Syrien, som arbejder på at oprette en ny grænsestyrke på 30.000 mand. Styrken kommer til at omfatte medlemmer af den kurdiske YPG-milits, som er med i oprørsgruppen og Syriens Demokratiske Styrker (SDF).

Den USA-ledede koalition offentliggjorde søndag planerne om grænsestyrken, som blandt andet skal sikre, at Islamisk Stat ikke genopbygges.

Den skal sættes ind ved grænsen til Tyrkiet, ved grænsen til Irak og langs Eufrat-floddalen, som adskiller den amerikansk støttede SDF-styrke fra de russisk-og iranskstøttede syriske regeringsstyrker.

Tyrkiet siger, at YPG er en forlængelse af Kurdistans Arbejderparti, PKK, i Tyrkiet. Denne gruppe har i tre årtier kæmpet for at løsrive det sydøstlige Tyrkiet, og den er opført på terrorlisterne i EU og USA.

Erdogan siger, at den tyrkiske hær nu er klar til en storoffensiv mod to strategisk vigtige byer i det nordlige Syrien: Afrin og Manbij, som begge kontrolleres af den kurdiske milits.

Tyrkiske artilleriangreb mod Afrin har allerede været i gang i to døgn og blev optrappet mandag, siger overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

/ritzau/Reuters