Kurdiske oprørere advarer om, at de vil indstille kampe mod IS og gå i stilling ved grænse til Tyrkiet.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at Tyrkiet vil fjerne den kurdiske YPG-milits, som har spillet en nøglerolle i nedkæmpelsen af Islamisk Stat i det nordlige Syrien.

- De kommende måneder vil vi sørge for at fjerne den kurdiske YPG-milits og Islamisk Stat i Syrien, siger den tyrkiske præsident, som fredag mødtes med journalister i Istanbul.

Tyrkiet betegner den USA-støttede YPG-milits som en terrororganisation.

Erdogan varslede i sidste uge en ny militær offensiv mod oprørerne, før USAs præsident, Donald Trump, i denne uge meddelte, at de 2000 amerikanske soldater, som amerikanerne har i landet, bliver trukket hjem.

Den tyrkiske præsident siger nu, at han vil udsætte offensiven på ubestemt td.

Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu siger, at Tyrkiet værdsætter Trumps beslutning om at trække de amerikanske soldater ud. Han understreger, at tilbagetrækningen ikke må skabe et vakuum, som tiltrækker terrorgrupper.

Erdogan siger, at USA besluttede at foretage tilbagetrækningen, efter at han havde forsikret Trump om, at Tyrkiet kan nedkæmpe resterne af Islamisk Stat i landet med logistisk hjælp fra USA.

De kurdiske styrker i det nordlige Syrien, som fører an i nedkæmpelsen af resterne af Islamisk Stat i landet, advarer om, at de kan trække sig tibage fra kampen mod IS og i stedet oprette stillinger langs grænsen til Tyrkiet.

To ledere fra den politiske fløj af de kurdiskledede styrker udtrykker også frygt for, at over 1000 jihadister vil undslippe og søge andre steder hen for at kæmpe.

Kurderne opfordrer nu Frankrig til at spille en større rolle i Syrien.

Kurderne anses for at være af de store taber ved Trumps overraskende beslutning om en tilbagetrækning i Syrien.

I Washington har en af de mest stabile skikkelser i Trump-administrationen, forsvarsminister Jim Mattis, meddelt, at han trækker sig fra sin post ved udgangen af februar.

Meldingen fra Mattis' afgang kom, dagen efter at Trump annoncerede, at USA trækker alle sine soldater ud af Syrien.

/ritzau/Reuters