Den tyrkiske leder beskylder russiske styrker for "massakre" i Idlib.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at Tyrkiet ikke vil tolerere flere krænkelser i Syrien.

- Hvis yderligere blot en tyrkisk soldat bliver såret i den syriske provins Idlib, så vil Tyrkiets styrker slå til mod syriske soldater alle steder, de ser dem, siger han.

Erdogan siger, at Tyrkiet vil gøre "alt, hvad der er nødvendigt", for at tvinge syriske styrker tilbage fra Idlib.

Den tyrkiske leder siger, at tyrkisk gengældelse, hvis flere tyrkiske soldater såres, også vil indebære tyrkiske luftangreb. Den tyrkiske leder beskylder samtidig russiske styrker for at have begået en "massakre" i Idlib.

Styret i Kreml oplyser samtidig, at Erdogan har talt i telefon med den russiske præsident, Vladimir Putin, om udviklingen i Idlib.

Russerne oplyser, at Erdogan og Putin er enige om at gennemføre foranstaltninger i Syrien, som de er enige om, og at de to lande forbliver i kontakt om udviklingen.

Mindst 12 civile blev dræbt ved luftangreb i Idlib tirsdag ifølge overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Tyrkiet støtter nogle af de oprørsgrupper, der i Idlib kæmper mod den syriske regering.

Tyrkerne har oprettet en række observationsposter i provinsen.

