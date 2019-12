Erdogan: Hvis alliancen ikke anerkender tyrkernes kamp mod "terrorister", går Tyrkiet mod forsvar af Baltikum.

Tyrkiet vil modsætte sig Natos planer om forsvar af de baltiske stater, hvis alliancen ikke anerkender grupper, som tyrkerne kæmper imod, som terrorister.

Det siger den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, forud for et NATO-topmøde i London.

Erdogan fremsætter udtalelsen i Ankara tidligt tirsdag.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger i et interview, som blev offentliggjort tirsdag, at alliancen vil svare igen på et ethvert angreb mod Polen eller de tre baltiske stater.

- Ved tilstedeværelsen af Nato-styrker i Polen og de baltiske lande sender vi et meget stærkt signal til Rusland: Hvis der rettes et angreb mod Polen eller mod de baltiske stater, så vil hele alliancen reagere, siger han.

USA har opfordret Tyrkiet til at yde støtte til en Nato-forsvarsplan for Baltikum og Polen, men tyrkerne har indtil videre afvist dette. Tyrkiet siger, at Nato må give Ankara mere politisk støtte i dets kamp mod kurdiske militsgrupper i Syrien.

Tyrkiet omtaler de kurdiske grupper i Syrien, som menes at have bånd til det forbudte arbejderparti PKK, som "terrorister".

Gruppen De Syriske Demokratiske Styrker (SDF) ledes af kurderen Mazloum Abdi fra den kurdiske YPG-milits, der ifølge tyrkerne er en terrorgruppe på grund af forbindelser til den kurdiske PKK-bevægelse.

USA var allieret med SDF i kampen mod Islamisk Stat, og YPG-militsen har spillet en central rolle i nedkæmpelsen af Islamisk Stat i Syrien.

Natos ledere samles senere tirsdag til et todages topmøde i London for at markere 70 året for alliancens oprettelse.

Forsvarsalliancen blev oprettet i 1949 og består af 29 medlemslande.

/ritzau/Reuters