Tyrkiets præsident reagerer på trussel om amerikanske sanktioner for våbenkøb i Rusland.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har søndag aften truet med at lukke to strategisk vigtige militærbaser i Tyrkiet, der bruges af USA.

Det sker, efter at amerikanske politikere har truet med sanktioner mod den tyrkiske Nato-allierede for at have købt et avanceret russisk våbensystem.

Truslen fremfører Erdogan i et interview til tv-kanalen Haber.

- Om nødvendigt så kan vi lukke Incirlik, og vi kan lukke Kurecik, siger han.

De to baser ligger i det sydvestlige Tyrkiet nær grænsen til Syrien. Det amerikanske luftvåben har i stort omfang benyttet Incirlik til angreb på Islamisk Stat i Syrien. Basen Kurecik er hjemsted for en stor Nato-radar.

Det er ikke første gang, at Erdogan truer med at blokere de to baser for USA. Det er sket på tidspunkter, hvor der har været spændinger mellem de to lande.

/ritzau/AFP