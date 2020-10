Den tyrkiske leder kalder præsidents udtalelser om islam for "klar provokation" og for "frækhed".

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, langer kraftigt ud efter Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, efter at denne har lovet at bekæmpe "islamistisk separatisme" i det franske samfund.

Den tyrkiske leder kalder udtalelsen for en "klar provokation", som viser den franske leders "frækhed".

Macron sagde i en tale om sin regerings nye lovpakke i sidste uge, at Frankrig skal styrke sekularismen i Frankrig, så politiske forhold kan diskuteres uafhængigt af religion. Han advarede om, at der er en "islamisk separatisme" i landet.

Den franske præsident bebudede samtidig, at et forbud mod tørklæder og slør vil blive udvidet til også at omfatte ansatte i den private sektor.

Staten skal også have bemyndigelse til at gribe ind, hvis et lokalt styre har givet uacceptabelt mange indrømmelser til islamister.

Han holdt talen i en Paris-forstad, hvor han erklærede sig fast besluttet på at stoppe alle, som "bruger religion til at opbygge parallelsamfund".

Den franske regering siger, at de planlagte retningslinjer kan omfatte enhver religion, men at det er islamisme, som er den afgørende bekymring.

Erdogan mener, at den franske leder har overdrevet og fornærmet med sine udtalelser.

- Hvem er du, at du tillader dig at tale om islams strukturer, siger Erdogan, som er stifter og leder af Tyrkiets AK-parti, som har islamistiske rødder.

Erdogan siger med henvisning til nylig møder med Macron, hvor de blev enige om bedre relationer og mere dialog, at den franske leder glemmer hurtigt.

- Macron fremsatte disse erklæringer lige efter vores samtale. Det viser, hvor meget respekt han fortjener, siger den tyrkiske leder.

