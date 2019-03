Efter angrebet i New Zealand er der opfordringer i Tyrkiet til at gøre Hagia Sophia i Istanbul til en moské.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger i et tv-interview, at museet Hagia Sophia i Istanbul måske kan laves om til en moské.

Hans udtalelse kommer op til lokalvalget i Tyrkiet på søndag, hvor Erdogans AKP-parti er presset i meningsmålingerne.

Der har på det seneste været opfordringer til at forvandle berømte Hagia Sophia til en moské, fordi den 28-årige australier, der for nylig dræbte 50 muslimer i New Zealand, angiveligt har skrevet i et manifest, at Hagia Sophia skal "være fri for minareter".

Hagia Sophia var en katedral i den byzantinske æra, men Det Osmanniske Rige erobrede Istanbul i 1453 og lavede katedralen om til en moské.

I 1935 lavede det daværende verdslige styre i Tyrkiet Hagia Sophia om til et museum.

I Tyrkiets naboland Grækenland advarer udenrigsminister George Katrougalos mod at lave bygningen om til en moské.

- Det er ikke kun et stort kristent tempel - det største i mange århundreder. Det tilhører også menneskeheden. Det er anerkendt af Unesco som global kulturarv, siger han med henvisning til FN's organisation for kultur.

- Så spørgsmålet om denne status er ikke blot en fornærmelse mod kristne følelser, det er en fornærmelse af det internationale samfund og international lov, mener udenrigsministeren i Grækenland.

