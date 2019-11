De to præsidenter mødes i næste uge for at tale om terrorbekæmpelse og offensiv mod kurdere i Syrien.

USA's præsident, Donald Trump, og hans tyrkiske modstykke, Recep Tayyip Erdogan, har aftalt at mødes i Washington 13. november.

Aftalen blev bekræftet onsdag i en telefonsamtale mellem de to præsidenter.

Det oplyser en talsmand for den tyrkiske regering.

Mødet har været planlagt i nogen tid, men Erdogan såede tidligere på ugen tvivl om mødet.

Det skyldtes blandt andet, at flere medlemmer af den amerikanske kongres har krævet nye sanktioner mod Tyrkiet.

Samtidig har Repræsentanternes Hus vedtaget en resolution, der anerkender det armenske folkedrab af Det Osmanniske Rige under Første Verdenskrig.

Tyrkiet, der opstod som selvstændigt land efter Osmannerrigets opløsning, benægter på det kraftigste folkedrabet.

Erdogan og Trump fik dog talt om eventuelle uenigheder, og dermed er der altså grønt lys for mødet i næste uge.

Ifølge Reuters' kilde i den tyrkiske regering har Trump og Erdogan et godt forhold. Det har USA's kritik af Tyrkiets militæraktioner mod kurdere i det nordlige Syrien ikke ændret på.

Donald Trump bekræfter på Twitter, at han vil tage imod den tyrkiske præsident i Washington.

Her skal de to præsidenter diskutere situationen i Syrien, terrorbekæmpelse og angrebene på kurdere, skriver Donald Trump blandt andet.

/ritzau/Reuters