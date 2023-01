Lyt til artiklen

Den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan opfordrer Vladimir Putin til at erklære våbenhvile i Ukraine.

Opfordringen kommer efter en telefonsamtale mellem de to statsledere.

Det skriver Reuters.

I en udtalelse fra den tyrkiske præsident lyder det, at der i arbejdet for fred bør gennemføres en våbenhvile og en 'vision for en retfærdig løsning' på krigen i Ukraine, som har stået på siden 24. februar 2022.

Under telefonsamtalen skulle Putin og Erdogan blandt andet have diskuteret energi, korneksport og situationen i Syrien.

Recep Tayyip Erdogan er en af de relativt få statsledere, som har et godt forhold til Vladimir Putin. De to har ved flere lejligheder mødtes og talt i telefon sammen.

Også overhovedet for den russiskortodokse kirke, patriark Kirill, opfordrer til våbenhvile i Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AFP ifølge Dagbladet.

Det skyldes dog ikke, at Kirill har vendt Putin ryggen. Eller at han nu har ændret holdning til krigen i Ukraine, som han tidligere har støttet offentligt.

Den russiskortodokse kirkes overhoved, patriark Kirill ønsker våbenhvile i Ukraine. Foto: Sergej Vlasov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiskortodokse kirkes overhoved, patriark Kirill ønsker våbenhvile i Ukraine. Foto: Sergej Vlasov/AFP/Ritzau Scanpix

Derimod har det noget med julefejringen at gøre.

Patriark Kirill foreslår således en våbenhvile fra 6. januar til 7. januar ved midnat, så de ortodokse kan fejre jul i fred.

I den ortodokse kirke fejres julen 6. januar, som er Jesu dåbsdag – eller det, vi kalder helligtrekonger.

Hidtidige forsøg på fredsforhandlinger og forhandlinger om at nå frem til våbenhviler mellem Rusland og Ukraine er slået fejl.

Siden Rusland via ulovlige folkeafstemninger annekterede de ukrainske regioner Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja har Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj pure afvist, at fredsforhandlinger kan komme på tale, så længe Vladimir Putin er Ruslands præsident.