Han har været Tyrkiets leder i mere end to årtier.

Men snart kan det blive et afsluttet kapitel:

»Lokalvalget 31. marts bliver mit sidste valg,« siger Recep Tayyip Erdogan ifølge flere tyrkiske medier, fredag.

Det skriver Reuters.

I maj sidste år blev han – med nød og næppe – genvalgt som Tyrkiets præsident med 52 procent af stemmerne til en ny femårig valgperiode.

Valget foregik ikke uden dramatik - og hans modstander, Kemal Kiliçdaroglu, kritiserede det for at være det 'mest uretfærdige valg, Tyrkiet har oplevet i årevis.'

Forud for valget var Erdogan belastet af en økonomisk krise, der sendte landets inflation op på over 40 procent.

Desuden blev han bebrejdet for, at titusindvis af mennesker mistede livet i et dobbelt jordskælv i februar.

Det kunne have været undgået, hvis byggereglementer var blevet fulgt, lød kritikken blandt andet.

Men mod manges odds, endte Erdogan således med sejren og en periode mere på den magtfulde post.

Ud fra Erdogans ord fredag, tyder dog på, at det bliver hans sidste.

Recep Tayyip Erdogan har været Tyrkiets præsident siden 2014. Inden da, var han landets premierminister fra 2003 til 2014.